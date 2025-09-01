У Києві чоловік перекрив дорогу, а потім з ноги розбив скло в автобусі з пасажирами – фото

У Києві 23-річний чоловік перекрив дорогу, вибив скло в автобусі та почав чіплятися до пасажирів.

У Дніпровському районі столиці поліцейські затримали 23-річного киянина за хуліганські дії. Чоловік вийшов на проїжджу частину та заважав руху транспорту, коли водій автобуса попросив його відійти з дороги, він коліном вибив скло у дверях, зайшов у салон і почав чіплятися до пасажирів. Про це повідомили у поліції.

На виклик прибули патрульні, які затримали 23-річного дебошира. Його доставили до ізолятора тимчасового тримання. Як кажуть у поліції, чоловік був напідпитку.

Слідчі Дніпровського управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство). Затриманому загрожує до п’яти років обмеження волі.

