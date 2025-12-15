Президент Фінляндії Стубб заявив про критичний момент мирних переговорів по України

Александер Стубб підкреслив, що Росія є головною проблемою для європейської та західної безпеки.

Фото: AFP

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що наразі критичний момент мирних переговорів щодо припинення війни в Україні, а мирна угода ближче, ніж будь-коли. Про це він сказав в інтерв'ю каналу Buitenhof.

«Я думаю, ми знаходимося в критичному моменті мирних переговорів, і водночас ми, ймовірно, ближчі до мирної угоди, ніж будь-коли за ці чотири роки», - сказав він.

Президент Фінляндії додав, що зараз США, Україна та Європа працюють над трьома документами:

перший - це рамковий документ 20-пунктового мирного плану;

другий – гарантії безпеки для України;

третій – відновлення країни.

Також Стубб підкреслив, що Росія є головною проблемою для європейської та західної безпеки.

«РФ є номером один серед загроз для Європи і в цілому для Західного світу», – сказав він.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 14 грудня у Берліні відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, а також української та американської делегацій. Зустріч тривала понад п’ять годин.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.