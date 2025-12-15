  1. В Украине

Президент Финляндии Стубб заявил о критическом моменте мирных переговоров по Украине

08:27, 15 декабря 2025
Александер Стубб подчеркнул, что Россия является главной проблемой для европейской и западной безопасности.
Президент Финляндии Стубб заявил о критическом моменте мирных переговоров по Украине
Фото: AFP
Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что сейчас наступил критический момент мирных переговоров относительно прекращения войны в Украине, а мирное соглашение ближе, чем когда-либо. Об этом он сказал в интервью каналу Buitenhof.

«Я думаю, мы находимся в критическом моменте мирных переговоров, и в то же время мы, вероятно, ближе к мирному соглашению, чем когда-либо за эти четыре года», — сказал он.

Президент Финляндии добавил, что сейчас США, Украина и Европа работают над тремя документами:

  • первый — рамочный документ 20-пунктного мирного плана;
  • второй — гарантии безопасности для Украины;
  • третий — восстановление страны.

Также Стубб подчеркнул, что Россия является главной проблемой для европейской и западной безопасности.

«РФ является номером один среди угроз для Европы и в целом для Западного мира», — сказал он.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 14 декабря в Берлине состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, а также украинской и американской делегаций. Встреча длилась более пяти часов.

