«Был достигнут значительный прогресс», — Стив Уиткофф прокомментировал переговоры в Берлине

Встреча в Берлине между делегациями Украины и США длилась более 5 часов.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 14 декабря в Берлине состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, а также украинской и американской делегаций. Встреча длилась более пяти часов.

По словам Стива Уиткоффа, стороны достигли значительного прогресса.

«Представители провели углубленные обсуждения 20-пунктного мирного плана, экономической повестки дня и т. п. Был достигнут значительный прогресс, и они встретятся снова завтра утром (15 декабря, ред.)», — написал он на своей странице в социальной сети X.

