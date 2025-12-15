  1. В Україні

«Було досягнуто значного прогресу», — Стів Віткофф прокоментував переговори у Берліні

08:06, 15 грудня 2025
Зустріч у Берліні між делегаціями України та США тривала понад 5 годин.
«Було досягнуто значного прогресу», — Стів Віткофф прокоментував переговори у Берліні
Як раніше писала «Судово-юридична газета», 14 грудня у Берліні відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, а також української та американської делегацій. Зустріч тривала понад п’ять годин.

За словами Стіва Віткоффа, сторони досягли значного прогресу.

«Представники провели поглиблені обговорення 20-пунктного мирного плану, економічного порядку денного тощо. Було досягнуто значного прогресу, і вони зустрінуться знову завтра вранці (15 грудня, ред)», - написав він на своїй сторінці у соцмережі Х.

