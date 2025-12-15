SUD.UA вітає з Днем працівників суду!

«Судово-юридична газета» вітає суддів та працівників судових установ з Днем працівників суду!

Редакція «Судово-юридичної газети» вітає всіх суддів та працівників судових установ України з Днем працівників суду!

Незважаючи на війну та пов’язані із нею загрози, суди продовжують невпинно здійснювати правосуддя. У надскладні для країни часи судді та працівники апаратів судів продовжують працювати для того, щоб кожен, чиї права були порушені, міг отримати своєчасний і справедливий судовий захист.

Цього святкового дня бажаємо всім суддям і працівникам судової гілки влади невичерпної енергії, витримки, сил та наполегливості, усвідомленого почуття відповідальності, нових здобутків і звершень у благородній праці задля утвердження верховенства права в Україні!

Нехай правосуддя завжди тріумфує, нехай право і чесність правлять країною!

