SUD.UA поздравляет с Днем работников суда!
Редакция «Судебно-юридической газеты» поздравляет всех судей и работников судебных учреждений Украины с Днем работников суда!
Несмотря на войну и связанные с ней угрозы, суды продолжают неустанно осуществлять правосудие. В сверхсложные для страны времена судьи и работники аппаратов судов продолжают работать для того, чтобы каждый, чьи права были нарушены, мог получить своевременную и справедливую судебную защиту.
В этот праздничный день желаем всем судьям и работникам судебной ветви власти неисчерпаемой энергии, выдержки, сил и настойчивости, осознанного чувства ответственности, новых достижений и свершений в благородном труде для утверждения верховенства права в Украине!
Пусть правосудие всегда торжествует, пусть право и честность правят страной!
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.