SUD.UA поздравляет с Днем работников суда!

«Судебно-юридическая газета» поздравляет судей и работников судебных учреждений с Днем работников суда!

Несмотря на войну и связанные с ней угрозы, суды продолжают неустанно осуществлять правосудие. В сверхсложные для страны времена судьи и работники аппаратов судов продолжают работать для того, чтобы каждый, чьи права были нарушены, мог получить своевременную и справедливую судебную защиту.

В этот праздничный день желаем всем судьям и работникам судебной ветви власти неисчерпаемой энергии, выдержки, сил и настойчивости, осознанного чувства ответственности, новых достижений и свершений в благородном труде для утверждения верховенства права в Украине!

Пусть правосудие всегда торжествует, пусть право и честность правят страной!

