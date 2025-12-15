  1. В Україні

Зеленський на переговорах допустив відмову від вступу України до НАТО в обмін на гарантії безпеки — Reuters

08:15, 15 грудня 2025
Україна розраховує отримати реальні гарантії безпеки.
Зеленський на переговорах допустив відмову від вступу України до НАТО в обмін на гарантії безпеки — Reuters
Джерело фото: Володимир Зеленський / Х
Президент України Володимир Зеленський під час мирних переговорів зі США у Берліні допустив відмову від вступу країни до НАТО. Про це стверджує агентство Reuters з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що під час вчорашніх перемовин з американською стороною Глава держави запропонував відмовитися від прагнень України приєднатися до НАТО в обмін на «гарантії безпеки» від Заходу. Країна також наполягає на тому, що не передаватиме Росії свої території.

«З самого початку бажанням України було вступити до НАТО, це реальні гарантії безпеки. Деякі партнери з США та Європи не підтримали цей напрямок. Так, сьогодні двосторонні гарантії безпеки між Україною і США, гарантії для нас від США, подібні до статті 5, і гарантії безпеки від європейських колег, а також інших країн — Канади, Японії — є можливістю запобігти черговому російському вторгненню. І це вже компроміс з нашого боку», — заявляв Зеленський у розмові із журналістами.

