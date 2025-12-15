Зеленский на переговорах допустил отказ от вступления Украины в НАТО в обмен на гарантии безопасности — Reuters

Украина рассчитывает получить реальные гарантии безопасности.

Источник фото: Владимир Зеленский / Х

Президент Украины Владимир Зеленский во время мирных переговоров с США в Берлине допустил отказ страны от вступления в НАТО. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что во время вчерашних переговоров с американской стороной глава государства предложил отказаться от стремлений Украины присоединиться к НАТО в обмен на «гарантии безопасности» со стороны Запада. Страна также настаивает на том, что не будет передавать России свои территории.

«С самого начала желанием Украины было вступление в НАТО — это реальные гарантии безопасности. Некоторые партнеры из США и Европы не поддержали это направление. Да, сегодня двусторонние гарантии безопасности между Украиной и США, гарантии для нас со стороны США, подобные статье 5, а также гарантии безопасности от европейских коллег и других стран — Канады, Японии — являются возможностью предотвратить очередное российское вторжение. И это уже компромисс с нашей стороны», — заявлял Зеленский в разговоре с журналистами.

