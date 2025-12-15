  1. В Україні

В Україні зафіксували два землетруси — подробиці

09:17, 15 грудня 2025
Землетруси зафіксували в Чернівецькій та Хмельницькій областях.
В Україні зафіксували два землетруси — подробиці
Фото: slovoidilo.ua
У понеділок, 15 грудня, Головний центр спеціального контролю зареєстровав в Україні одразу землетруси. Перший землетрус магнітудою 2,2 (за шкалою Ріхтера), на глибині 2 км стався о 06:12:07 в Дністровському районі Чернівецької області, Сокирянська ТГ.

Другий землетрус, магнітудою 1,7 (за шкалою Ріхтера), на глибині 5 км, стався о 06:12:09 в Дунаєвецькому районі Хмельницької області.

«За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних», - заявив Головний центр спеціального контролю.

