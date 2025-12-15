В Украине зафиксировали два землетрясения — подробности

Землетрясения зафиксировали в Черновицкой и Хмельницкой областях.

Фото: slovoidilo.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В понедельник, 15 декабря, Главный центр специального контроля зарегистрировал в Украине сразу два землетрясения. Первое землетрясение магнитудой 2,2 (по шкале Рихтера), на глубине 2 км, произошло в 06:12:07 в Днестровском районе Черновицкой области, Сокирянская ТГ.

Второе землетрясение магнитудой 1,7 (по шкале Рихтера), на глубине 5 км, произошло в 06:12:09 в Дунаевецком районе Хмельницкой области.

«По классификации землетрясений относится к едва ощутимым», — заявил Главный центр специального контроля.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.