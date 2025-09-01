На Черкащині викрили ділків, які за 200 тисяч гривень обіцяли організувати виїзд чоловіка за кордон

Правоохоронці затримали співучасників під час одержання частини коштів.

На Черкащині правоохоронці викрили трьох чоловіків, які за грошову винагороду організовували безперешкодний виїзд з України для військовозобов’язаних.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, підозрювані обіцяли допомогти чоловіку, який діяв під контролем правоохоронців, виїхати за межі України. Свої «послуги» вони оцінили у 200 тис. грн. У цю суму входив безперешкодний доїзд «клієнта» до держкордону та переправлення поза пунктом пропуску в обхід прикордонного контролю.

Правоохоронці затримали співучасників під час одержання частини коштів – 125 тис. грн.

Чоловікам повідомлено про підозру. Наразі їм обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави. Також прокурорами забезпечено накладення арешту на майно підозрюваних.

Зловмисникам загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

