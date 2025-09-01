Практика судів
  1. В Україні

На Черкащині викрили ділків, які за 200 тисяч гривень обіцяли організувати виїзд чоловіка за кордон

22:54, 1 вересня 2025
Правоохоронці затримали співучасників під час одержання частини коштів.
На Черкащині викрили ділків, які за 200 тисяч гривень обіцяли організувати виїзд чоловіка за кордон
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Черкащині правоохоронці викрили трьох чоловіків, які за грошову винагороду організовували безперешкодний виїзд з України для військовозобов’язаних.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, підозрювані обіцяли допомогти чоловіку, який діяв під контролем правоохоронців, виїхати за межі України. Свої «послуги» вони оцінили у 200 тис. грн. У цю суму входив безперешкодний доїзд «клієнта» до держкордону та переправлення поза пунктом пропуску в обхід прикордонного контролю.

Правоохоронці затримали співучасників під час одержання частини коштів – 125 тис. грн.

Чоловікам повідомлено про підозру. Наразі їм обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави. Також прокурорами забезпечено накладення арешту на майно підозрюваних.

Зловмисникам загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура Черкаси

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
До окладів працівників судів і помічників застосують підвищувальні коефіцієнти — в уряді підтвердили прийняття постанов

До окладів помічників у Вищій раді правосуддя та Вищій кваліфікаційній комісії суддів буде застосовано підвищувальній коефіцієнт 1,45.

Кабмін опублікував постанову про дозвіл на виїзд за кордон жінкам-депутаткам місцевих рад

Відповідно до постанови депутатка місцевої ради, яка одночасно є вчителем чи лікарем, зможе виїхати за кордон, а ось секретар ради – ні.

Команда Мінцифри представила Президенту проект «Електронний суд»

Українці зможуть подавати заяви у простих категоріях справ через Дію та відстежувати кожен етап їх розгляду онлайн, повідомили в Офісі Президента.

Закриття в електронних реєстрах інформації про оборонні підприємства – законодавці двічі доповнили один закон пунктом різного змісту

На підпис Президенту спрямували два закони, кожен з яких доповнює закон про публічні електронні реєстри пунктом 4 стосовно закриття інформації про оборонні підприємства, але у кожному з цих законів він має різний зміст.

Експерти навчатимуть членів ВККС як правильно мотивувати свої рішення

Також експерти проаналізують рішення ВККС та нададуть необхідні рекомендації.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Руденко
    Олег Руденко
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Андрій Потапенко
    Андрій Потапенко
    член Ради суддів Украіїни, суддя Ржищевського міського суду Київської області
  • Олена Ізовітова-Вакім
    Олена Ізовітова-Вакім
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Наталія Лісовська
    Наталія Лісовська
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду