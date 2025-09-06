Практика судів
Кабмін зареєстрував у Раді законопроект про вдосконалення аудиторської діяльності

11:49, 6 вересня 2025
Уряд зареєстрував у парламенті законопроект щодо вдосконалення законодавства у сфері аудиторської діяльності.
Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроект 14016 «Про внесення змін до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та деяких законів України щодо удосконалення законодавства у сфері аудиторської діяльності». Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

Документ спрямований на імплементацію в українське законодавство норм європейського законодавства з питань надання впевненості щодо звітності із сталого розвитку та удосконалення правових засад провадження аудиторської діяльності в Україні, створення сприятливих умов для розвитку надалі аудиторської діяльності та професії, підвищення якості аудиторських послуг та сприяння інтеграції до європейського ринку аудиторських послуг.

Законопроект передбачає:

  • гармонізацію термінології із директивами ЄС щодо корпоративної звітності зі сталого розвитку;
  • атестацію аудиторів за європейськими стандартами;
  • обов’язкове застосування стандартів ЄС під час перевірки звітності зі сталого розвитку;
  • створення ефективного механізму контролю якості аудиторських послуг та накладення санкцій;
  • передачу повноважень із контролю якості аудиту Інспекції із забезпечення якості Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю;
  • введення штрафів для компаній, що становлять суспільний інтерес, у разі порушення правил призначення аудиторів чи нестворення аудиторських комітетів;
  • уточнення законодавства у сфері публічних електронних реєстрів, ринків капіталу, акціонерних та інших товариств.

Уряд очікує, що ухвалення законопроекту посилить прозорість бізнесу, сприятиме розвитку аудиторської професії та забезпечить відповідність українського законодавства європейським стандартам.

