Кабмін зареєстрував у Раді законопроект про вдосконалення аудиторської діяльності

Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроект 14016 «Про внесення змін до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та деяких законів України щодо удосконалення законодавства у сфері аудиторської діяльності». Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.
Документ спрямований на імплементацію в українське законодавство норм європейського законодавства з питань надання впевненості щодо звітності із сталого розвитку та удосконалення правових засад провадження аудиторської діяльності в Україні, створення сприятливих умов для розвитку надалі аудиторської діяльності та професії, підвищення якості аудиторських послуг та сприяння інтеграції до європейського ринку аудиторських послуг.
Законопроект передбачає:
Уряд очікує, що ухвалення законопроекту посилить прозорість бізнесу, сприятиме розвитку аудиторської професії та забезпечить відповідність українського законодавства європейським стандартам.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.