Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект об усовершенствовании аудиторской деятельности

Правительство зарегистрировало в парламенте законопроект об усовершенствовании законодательства в сфере аудиторской деятельности.

Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект 14016 «О внесении изменений в Закон Украины «Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности» и некоторые законы Украины относительно совершенствования законодательства в сфере аудиторской деятельности». Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Документ направлен на имплементацию в украинское законодательство норм европейского законодательства по вопросам предоставления уверенности относительно отчетности по устойчивому развитию и совершенствование правовых основ ведения аудиторской деятельности в Украине, создание благоприятных условий для дальнейшего развития аудиторской деятельности и профессии, повышение качества аудиторских услуг и содействие интеграции в европейский рынок аудиторских услуг.

Законопроект предусматривает:

гармонизацию терминологии с директивами ЕС по корпоративной отчетности по устойчивому развитию;

аттестацию аудиторов по европейским стандартам;

обязательное применение стандартов ЕС при проверке отчетности по устойчивому развитию;

создание эффективного механизма контроля качества аудиторских услуг и наложение санкций;

передачу полномочий по контролю качества аудита Инспекции по обеспечению качества Органа общественного надзора за аудиторской деятельностью;

введение штрафов для компаний, представляющих общественный интерес, в случае нарушения правил назначения аудиторов или не создания аудиторских комитетов;

уточнение законодательства в сфере публичных электронных реестров, рынков капитала, акционерных и других обществ.

Правительство ожидает, что принятие законопроекта усилит прозрачность бизнеса, будет способствовать развитию аудиторской профессии и обеспечит соответствие украинского законодательства европейским стандартам.

