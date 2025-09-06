Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект об усовершенствовании аудиторской деятельности

Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект 14016 «О внесении изменений в Закон Украины «Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности» и некоторые законы Украины относительно совершенствования законодательства в сфере аудиторской деятельности». Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.
Документ направлен на имплементацию в украинское законодательство норм европейского законодательства по вопросам предоставления уверенности относительно отчетности по устойчивому развитию и совершенствование правовых основ ведения аудиторской деятельности в Украине, создание благоприятных условий для дальнейшего развития аудиторской деятельности и профессии, повышение качества аудиторских услуг и содействие интеграции в европейский рынок аудиторских услуг.
Законопроект предусматривает:
Правительство ожидает, что принятие законопроекта усилит прозрачность бизнеса, будет способствовать развитию аудиторской профессии и обеспечит соответствие украинского законодательства европейским стандартам.
