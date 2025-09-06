Практика судів
  1. В Україні

Суд зобов’язав КП «Полтававодоканал» компенсувати ₴1,2 мільйона збитків за забруднення річки

16:58, 6 вересня 2025
Екологи зафіксували, що у період з лютого 2022 до листопада 2024 року Карлівська дільниця «Полтававодоканалу» систематично порушувала екологічні норми, скидаючи у річку Орчик стічні води з надмірним вмістом забруднюючих речовин.
Суд зобов’язав КП «Полтававодоканал» компенсувати ₴1,2 мільйона збитків за забруднення річки
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Господарський суд Полтавської області задовольнив позов прокуратури про стягнення з комунального підприємства Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» понад 1 млн 200 тис. гривень збитків, завданих порушенням законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів. Про це повідомляє обласна прокуратура. 

Прокуратура звернулася до суду з метою захисту інтересів держави на підставі висновків Державної екологічної інспекції Центрального округу.

Екологи встановили, що упродовж лютого 2022 – листопада 2024 років Карлівська дільниця КП ПОР «Полтававодоканал» забруднювала річку Орчик шляхом скидання зворотних та стічних вод із перевищенням нормативів гранично допустимої концентрації забруднюючих речовин.

Наразі триває час на апеляційне оскарження судового рішення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

суд

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Зображали з головою півня, побили, вкрали iPhone та відвезли до ТЦК – суд визнав незаконними дії поліції під час рейду в гей-клубі на День жалоби

Голосіївський райсуд Києва навіть постановив окрему ухвалу за наслідками затримання відвідувачів столичного гей-клубу.

ВККС призначить членів Експертної ради для відбору суддів Спеціалізованого окружного адміністративного суду та його Апеляційної палати

Засідання заплановане на 15 вересня.

Державній спеціальній службі транспорту доручать будівництво фортифікацій – депутати прийняли законопроект за основу

Державна спеціальна служба транспорту буде займатися капітальним будівництвом, реконструкцією споруд загальновійськового та спеціального призначення, у тому числі фортифікаційних, а також об’єктів нерухомості у сфері управління Міноборони.

Конвенцію про захист професії адвоката відправили на затвердження до МЗС

Мінʼюст направив текст перекладу Конвенції про захист професії адвоката для опрацювання та затвердження до МЗС, а також висловив підтримку МЗС щодо підписання й ратифікації Конвенції.

Громадяни самі будуть декларувати доходи з операцій з криптовалютою та сплачувати податки – Гетманцев

Як зазначив Данило Гетманцев, ринок криптоактивів в Україні не може далі жити «за правилами Дикого Заходу».

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Артеменко
    Ігор Артеменко
    голова Одеського апеляційного суду
  • Роман Брильовський
    Роман Брильовський
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Оксана Карп'як
    Оксана Карп'як
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Надія Ковальчук
    Надія Ковальчук
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Віталій Амельохін
    Віталій Амельохін
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва