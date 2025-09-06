Суд зобов’язав КП «Полтававодоканал» компенсувати ₴1,2 мільйона збитків за забруднення річки

Екологи зафіксували, що у період з лютого 2022 до листопада 2024 року Карлівська дільниця «Полтававодоканалу» систематично порушувала екологічні норми, скидаючи у річку Орчик стічні води з надмірним вмістом забруднюючих речовин.

Господарський суд Полтавської області задовольнив позов прокуратури про стягнення з комунального підприємства Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» понад 1 млн 200 тис. гривень збитків, завданих порушенням законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Прокуратура звернулася до суду з метою захисту інтересів держави на підставі висновків Державної екологічної інспекції Центрального округу.

Екологи встановили, що упродовж лютого 2022 – листопада 2024 років Карлівська дільниця КП ПОР «Полтававодоканал» забруднювала річку Орчик шляхом скидання зворотних та стічних вод із перевищенням нормативів гранично допустимої концентрації забруднюючих речовин.

Наразі триває час на апеляційне оскарження судового рішення.

