Суд обязал КП «Полтававодоканал» компенсировать ₴1,2 миллиона убытков за загрязнение реки

Экологи зафиксировали, что в период с февраля 2022 по ноябрь 2024 года Карловский участок «Полтававодоканала» систематически нарушал экологические нормы, сбрасывая в реку Орчик сточные воды с чрезмерным содержанием загрязняющих веществ.

Хозяйственный суд Полтавской области удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с коммунального предприятия Полтавского областного совета «Полтававодоканал» более 1 млн 200 тыс. гривен ущерба, причиненного нарушением законодательства об охране и рациональном использовании водных ресурсов. Об этом сообщает областная прокуратура.

Прокуратура обратилась в суд с целью защиты интересов государства на основании заключения Государственной экологической инспекции Центрального округа.

Экологи установили, что в течение февраля 2022 – ноября 2024 годов Карловский участок КП ПОР «Полтававодоканал» загрязнял реку Орчик путем сброса обратных и сточных вод с превышением нормативов предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ.

В настоящее время идет время на апелляционное обжалование судебного решения.

