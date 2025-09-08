Практика судів
У Держпраці пояснили, чи дозволяється затримувати зарплату під час воєнного стану

07:00, 8 вересня 2025
Роботодавець звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання щодо строків оплати праці, якщо доведе, що це порушення сталося внаслідок ведення бойових дій або дії інших обставин непереборної сили.
Заробітна плата є основним джерелом доходу для працівника, а її своєчасна виплата — прямим обов’язком роботодавця. Проте на практиці нерідко виникають ситуації, коли підприємства допускають затримки або накопичують заборгованість із виплати зарплати.

Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці розповіло, чи може роботодавець мати заборгованість з виплати заробітної плати працівникам.

«Заробітна плата має виплачуватися не менше двох разів на місяць. Це норма. Але зараз ми маємо справу із форс-мажорними обставинами. Якщо виплата здійснюється через установи банків – то об’єктивних підстав для невиплати заробітної плати набагато менше, ніж при виплаті заробітної плати у касі підприємства», — зазначили у відомстві.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» роботодавець повинен вживати всіх можливих заходів для забезпечення реалізації права працівників на своєчасне отримання заробітної плати.

Роботодавець звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання щодо строків оплати праці, якщо доведе, що це порушення сталося внаслідок ведення бойових дій або дії інших обставин непереборної сили.

