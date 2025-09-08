В Гоструда объяснили, разрешается ли задерживать зарплату во время военного положения

Работодатель освобождается от ответственности за нарушение обязательства по срокам оплаты труда, если докажет, что это нарушение произошло в результате ведения боевых действий или действия других обстоятельств непреодолимой силы.

Заработная плата является основным источником дохода для работника, а ее своевременная выплата – прямой обязанностью работодателя. Однако на практике нередко возникают ситуации, когда предприятия допускают задержку или накапливают задолженность по выплате зарплаты.

Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда разъяснило, может ли работодатель иметь задолженность по выплате заработной платы работникам.

«Заработная плата должна выплачиваться не реже двух раз в месяц. Это норма. Однако сейчас мы имеем дело с форс-мажорными обстоятельствами. Если выплата осуществляется через банковские учреждения — объективных причин для невыплаты заработной платы гораздо меньше, чем при выплате наличными через кассу предприятия», — отметили в ведомстве.

Согласно статье 10 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» работодатель обязан принимать все возможные меры для обеспечения права работников на своевременное получение заработной платы.

Работодатель освобождается от ответственности за нарушение сроков оплаты труда, если докажет, что нарушение произошло вследствие ведения боевых действий или действия других обстоятельств непреодолимой силы.

