​У Сухопутних військах прокоментували інформацію про вимагання грошей з військовозобов’язаних в одному з ТЦК

Сухопутні війська відреагували на інформацію з мережі про нібито факти вимагання грошей працівниками ТЦК.

У Сухопутних військах відреагували на повідомлення в соцмережах про нібито факти вимагання грошей з військовозобов’язаних на одному з ТЦК у Києві. За повідомленнями, за хабар нібито можна було або отримати направлення до бажаної частини, або взагалі уникнути служби.

Сухопутні війська попросили автора допису "надати детальну інформацію" через офіційні канали зв'язку.

Там зазначили, що без офіційного звернення та підтверджених доказів "такі звинувачення залишаються суб'єктивними та не можуть бути підставою для розслідування".

"Описана ситуація викликає серйозне занепокоєння, і ми закликаємо автора повідомлення надати детальну інформацію (дата, місце, особи, причетні до інциденту) через офіційні канали зворотного зв’язку або гарячі лінії Сухопутних військ. Це дозволить оперативно перевірити факти та вжити необхідних заходів. Без офіційного звернення та підтверджених доказів такі звинувачення залишаються суб’єктивними і не можуть бути підставою для розслідування", - заявили в Сухопутних військах.

Там запевнили, що Командування Сухопутних військ веде боротьбу з будь-якими спробами корупції, "спрямовану на викорінення цього явища та забезпечення прозорості у процесі мобілізаці".

