Практика судів
  1. В Україні

​У Сухопутних військах прокоментували інформацію про вимагання грошей з військовозобов’язаних в одному з ТЦК

21:06, 7 вересня 2025
Сухопутні війська відреагували на інформацію з мережі про нібито факти вимагання грошей працівниками ТЦК.
​У Сухопутних військах прокоментували інформацію про вимагання грошей з військовозобов’язаних в одному з ТЦК
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Сухопутних військах відреагували на повідомлення в соцмережах про нібито факти вимагання грошей з військовозобов’язаних на одному з ТЦК у Києві. За повідомленнями, за хабар нібито можна було або отримати направлення до бажаної частини, або взагалі уникнути служби.

Сухопутні війська попросили автора допису "надати детальну інформацію" через офіційні канали зв'язку.

Там зазначили, що без офіційного звернення та підтверджених доказів "такі звинувачення залишаються суб'єктивними та не можуть бути підставою для розслідування".

"Описана ситуація викликає серйозне занепокоєння, і ми закликаємо автора повідомлення надати детальну інформацію (дата, місце, особи, причетні до інциденту) через офіційні канали зворотного зв’язку або гарячі лінії Сухопутних військ. Це дозволить оперативно перевірити факти та вжити необхідних заходів. Без офіційного звернення та підтверджених доказів такі звинувачення залишаються суб’єктивними і не можуть бути підставою для розслідування", - заявили в Сухопутних військах. 

Там запевнили, що Командування Сухопутних військ веде боротьбу з будь-якими спробами корупції, "спрямовану на викорінення цього явища та забезпечення прозорості у процесі мобілізаці".

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

 

ТЦК мобілізація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Реєструвати провадження у ЄРДР пропонують лише за наявності в заяві достатніх даних про обставини, що можуть свідчити про злочин

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань пропонують вносити лише, якщо заява містить достатні дані про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

Хто буде відбирати суддів Спеціалізованого окружного адміністративного суду та його апеляційної інстанції – іноземні експерти та що про них відомо

Більшість іноземних експертів добре відома в Україні, однак до результатів їх діяльності є питання.

У Раді зареєстрували законопроект про розгляд євроінтеграційних законопроектів в прискореному режимі

Євроінтеграційні законопроекти пропонують розглядати в прискореному режимі в одному читанні.

Суддям необхідно підвищити розмір суддівської винагороди, тому що інфляція «з’їдає» дохід суддів – Станіслав Кравченко

Питання відповідності розміру суддівської винагороди реаліям сьогодення 12 вересня розгляне Пленум Верховного Суду.

Від невідкладних обшуків та арешту майна – до порядку оскарження у Верховному Суді: Верховна Рада розгляне фундаментальні зміни до КПК

Законодавці розглянуть зміни до Кримінального процесуального кодексу, які охоплюють ключові аспекти кримінальних проваджень проти бізнесу – детальний розбір змін.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іван Войтович
    Іван Войтович
    заступник голович Херсонського окружного адміністративного суду