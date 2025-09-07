Практика судов
В Сухопутных войсках прокомментировали информацию о вымогательстве денег с военнообязанных в одном из ТЦК

21:06, 7 сентября 2025
Сухопутные войска отреагировали на информацию из сети о якобы фактах вымогательства денег работниками ТЦК.
В Сухопутных войсках отреагировали на сообщения в соцсетях о якобы фактах вымогательства денег с военнообязанных на одном из ТЦК в Киеве. По сообщениям, за взятку якобы можно было получить направление в желаемую часть, или вообще избежать службы.

Сухопутные войска попросили автора сообщения "предоставить подробную информацию" через официальные каналы связи.

Там отметили, что без официального обращения и подтвержденных доказательств "такие обвинения остаются субъективными и не могут служить основанием для расследования".

"Описанная ситуация вызывает серьезную обеспокоенность, и мы призываем автора уведомления предоставить подробную информацию (дата, место, лица, причастные к инциденту) через официальные каналы обратной связи или горячие линии Сухопутных войск. Это позволит оперативно проверить факты и принять необходимые меры. Без официального обращения и подтвержденных доказательств таковы расследование", - заявили в Сухопутных войсках.

Там заверили, что Командование Сухопутных войск ведет борьбу с любыми попытками коррупции, "направленной на искоренение этого явления и обеспечение прозрачности в процессе мобилизации".

ТЦК мобилизация

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

