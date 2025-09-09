Президент Польщі Навроцький закликав не поспішати приймати Україну до ЄС – що на це відповіли у МЗС України

Кароль Навроцький назвав дискусію про членство України в ЄС передчасною.

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що поспішне прийняття України до Європейського Союзу є недоцільним, пише LRT.

«Звісно, я вважаю, що Україна в майбутньому повинна бути частиною цивілізації, якщо ми хочемо шукати прикметники, скажімо, латинської чи західної цивілізації. Однак, на мою думку, сьогоднішня дискусія про членство України в Європейському Союзі є передчасною», – вважає Навроцький.

У МЗС України зазначили, що безпекове майбутнє України нерозривно пов’язане з НАТО, а її політичне та економічне майбутнє – з Європейським Союзом.

«Держави-учасниці «Коаліції охочих» нещодавно погодилися, що членство України в ЄС є однією з гарантій безпеки для України», – підкреслили в міністерстві. У відомстві наголосили, що вступ України до цих альянсів є не лише запорукою безпеки для самої країни, але й важливим елементом стабільності для всієї Європи та євроатлантичної спільноти. «Це не є перебільшення, а сучасні реалії», – йдеться в заяві.

МЗС України також вказало, що позиція щодо необхідності членства України в НАТО та ЄС підтверджена рішеннями цих організацій, а також численними заявами лідерів країн-партнерів, включно з Польщею. «Переконані, що обговорення майбутнього членства України в НАТО та ЄС не є передчасним. Навпаки, воно стратегічно необхідне у контексті триваючої агресії РФ проти України та всієї європейської системи безпеки», – зазначили у відомстві.

Нагадаємо, Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що членство України в ЄС нібито перенесе війну в Європу.

