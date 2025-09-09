Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

Президент Польщі Навроцький закликав не поспішати приймати Україну до ЄС – що на це відповіли у МЗС України

14:40, 9 вересня 2025
Кароль Навроцький назвав дискусію про членство України в ЄС передчасною.
Президент Польщі Навроцький закликав не поспішати приймати Україну до ЄС – що на це відповіли у МЗС України
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що поспішне прийняття України до Європейського Союзу є недоцільним, пише LRT.

«Звісно, я вважаю, що Україна в майбутньому повинна бути частиною цивілізації, якщо ми хочемо шукати прикметники, скажімо, латинської чи західної цивілізації. Однак, на мою думку, сьогоднішня дискусія про членство України в Європейському Союзі є передчасною», – вважає Навроцький.

У МЗС України зазначили, що безпекове майбутнє України нерозривно пов’язане з НАТО, а її політичне та економічне майбутнє – з Європейським Союзом.

«Держави-учасниці «Коаліції охочих» нещодавно погодилися, що членство України в ЄС є однією з гарантій безпеки для України», – підкреслили в міністерстві.  У відомстві наголосили, що вступ України до цих альянсів є не лише запорукою безпеки для самої країни, але й важливим елементом стабільності для всієї Європи та євроатлантичної спільноти. «Це не є перебільшення, а сучасні реалії», – йдеться в заяві.

МЗС України також вказало, що позиція щодо необхідності членства України в НАТО та ЄС підтверджена рішеннями цих організацій, а також численними заявами лідерів країн-партнерів, включно з Польщею. «Переконані, що обговорення майбутнього членства України в НАТО та ЄС не є передчасним. Навпаки, воно стратегічно необхідне у контексті триваючої агресії РФ проти України та всієї європейської системи безпеки», – зазначили у відомстві.

Нагадаємо, Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що членство України в ЄС нібито перенесе війну в Європу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Польща ЄС Україна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Відомості про обʼєкти, що мають стосунок до оборони, пропонують не вносити до електронної системи у сфері будівництва

Документи щодо послуг у сфері будівництва будуть подаватися у паперовій формі.

Михайло Федоров пообіцяв, що система онлайн-моніторингу грального бізнесу запрацює у 2025 році, а у ТСК заявили про втрати бюджету у 30 млрд грн через її відсутність

Без системи онлайн-моніторингу грального бізнесу Податкова служба не може довести, що виплачувались саме виграші, а не повернення депозиту – Гетманцев.

Прокурорам окружної прокуратури підвищать посадовий оклад з 40 тисяч грн до 52,5 тисяч грн — закон

Посадовий оклад в окружній прокуратурі пропонується встановити на рівні 52 550 грн –зміни до закону про бюджет на 2025 рік спрямовані на підпис Президенту.

Надзвичайним і Повноважним Послам, які не підлягають призову, заборонили виїжджати за кордон після припинення дипломатичної служби

Кабмін вніс зміни до правил перетину кордону, якими військовозобов’язаним особам, що мають дипломатичний ранг Надзвичайний і Повноважний Посол та припинили дипломатичну службу, заборонили виїжджати за кордон.

Депутати пропонують заборонити Кабміну запроваджувати експериментальні проекти, які не передбачені законами

Ініціатива виникла через ідею Мінцифри запровадити «дистанційний» нотаріат – на думку депутатів, дистанційне проведення нотаріальних дій може призвести до махінацій.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Біла
    Людмила Біла
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Джуга
    Сергій Джуга
    суддя Закарпатського апеляційного суду