Президент Польши Навроцкий призвал не спешить с принятием Украины в ЕС – что на это ответили в МИД Украины

Кароль Навроцкий назвал дискуссию о членстве Украины в ЕС преждевременной.

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поспешное принятие Украины в Европейский Союз является нецелесообразным, пишет LRT.

«Конечно, я считаю, что Украина в будущем должна быть частью цивилизации, если мы хотим искать прилагательные, скажем, латинской или западной цивилизации. Однако, по моему мнению, сегодняшняя дискуссия о членстве Украины в Европейском Союзе является преждевременной», – считает Навроцкий.

В МИД Украины отметили, что будущее безопасности Украины неразрывно связано с НАТО, а ее политическое и экономическое будущее – с Европейским Союзом.

«Государства-участницы «Коалиции желающих» недавно согласились, что членство Украины в ЕС является одной из гарантий безопасности для Украины», – подчеркнули в министерстве. В ведомстве подчеркнули, что вступление Украины в эти альянсы является не только залогом безопасности для самой страны, но и важным элементом стабильности для всей Европы и евроатлантического сообщества. «Это не преувеличение, а современные реалии», – говорится в заявлении.

МИД Украины также указал, что позиция о необходимости членства Украины в НАТО и ЕС подтверждена решениями этих организаций, а также многочисленными заявлениями лидеров стран-партнеров, включая Польшу. «Убеждены, что обсуждение будущего членства Украины в НАТО и ЕС не является преждевременным. Напротив, оно стратегически необходимо в контексте продолжающейся агрессии РФ против Украины и всей европейской системы безопасности», – отметили в ведомстве.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что членство Украины в ЕС якобы перенесет войну в Европу.

