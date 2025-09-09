Практика судов
  1. В Украине
  2. / В мире

Президент Польши Навроцкий призвал не спешить с принятием Украины в ЕС – что на это ответили в МИД Украины

14:40, 9 сентября 2025
Кароль Навроцкий назвал дискуссию о членстве Украины в ЕС преждевременной.
Президент Польши Навроцкий призвал не спешить с принятием Украины в ЕС – что на это ответили в МИД Украины
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поспешное принятие Украины в Европейский Союз является нецелесообразным, пишет LRT.

«Конечно, я считаю, что Украина в будущем должна быть частью цивилизации, если мы хотим искать прилагательные, скажем, латинской или западной цивилизации. Однако, по моему мнению, сегодняшняя дискуссия о членстве Украины в Европейском Союзе является преждевременной», – считает Навроцкий.

В МИД Украины отметили, что будущее безопасности Украины неразрывно связано с НАТО, а ее политическое и экономическое будущее – с Европейским Союзом.

«Государства-участницы «Коалиции желающих» недавно согласились, что членство Украины в ЕС является одной из гарантий безопасности для Украины», – подчеркнули в министерстве.  В ведомстве подчеркнули, что вступление Украины в эти альянсы является не только залогом безопасности для самой страны, но и важным элементом стабильности для всей Европы и евроатлантического сообщества. «Это не преувеличение, а современные реалии», – говорится в заявлении.

МИД Украины также указал, что позиция о необходимости членства Украины в НАТО и ЕС подтверждена решениями этих организаций, а также многочисленными заявлениями лидеров стран-партнеров, включая Польшу. «Убеждены, что обсуждение будущего членства Украины в НАТО и ЕС не является преждевременным. Напротив, оно стратегически необходимо в контексте продолжающейся агрессии РФ против Украины и всей европейской системы безопасности», – отметили в ведомстве.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что членство Украины в ЕС якобы перенесет войну в Европу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Польша ЕС Украина

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Сведения об объектах, имеющих отношение к обороне, предлагают не вносить в электронную систему в сфере строительства

Документы по услугам в сфере строительства будут подаваться в бумажной форме.

Михаил Федоров пообещал, что система онлайн-мониторинга игорного бизнеса заработает в 2025 году, а во ВСК заявили о потерях бюджета в 30 млрд грн из-за ее отсутствия

Михаил Федоров пообещал, что система онлайн-мониторинга игорного бизнеса заработает в 2025 году, а во ВСК заявили о потерях бюджета в 30 млрд грн из-за ее отсутствия.

Прокурорам окружной прокуратуры повысят должностной оклад с 40 тысяч грн до 52,5 тысяч грн — закон

Должностной оклад в окружной прокуратуре предлагается установить на уровне 52 550 грн – изменения в закон о бюджете на 2025 год направлены на подпись Президенту.

Чрезвычайным и Полномочным Послам, которые не подлежат призыву, запретили выезжать за границу после прекращения дипломатической службы

Кабмин внес изменения в правила пересечения границы, которыми военнообязанным лицам, имеющим дипломатический ранг Чрезвычайный и Полномочный Посол и прекратившим дипломатическую службу, запретили выезжать за границу.

Депутаты предлагают запретить Кабмину вводить экспериментальные проекты, не предусмотренные законами

Инициатива возникла из-за идеи Минцифры ввести «дистанционный» нотариат — по мнению депутатов, дистанционное проведение нотариальных действий может привести к махинациям.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Біла
    Людмила Біла
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Джуга
    Сергій Джуга
    суддя Закарпатського апеляційного суду