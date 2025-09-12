Російська наступальна операція на Суми повністю зірвана Силами оборони, — Володимир Зеленський

Володимир Зеленський підкреслив, що російське угруповання на Сумському напрямку втратило наступальні можливості внаслідок зазнаних втрат.

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку після якої заявив, що станом на сьогодні можна констатувати, що російська наступальна операція на Суми повністю зірвана Силами оборони.

«Є результати на Сумщині: станом на сьогодні можемо констатувати, що російська наступальна операція на Суми повністю зірвана нашими силами. Тривають бої в прикордонні Сумщини, але російське угруповання на Сумському напрямку втратило наступальні можливості внаслідок зазнаних втрат», - сказав він.

Також глава держави підкреслив, що продовжується також активна протидіяти російській штурмовій активності на Донеччині та Запоріжжі.

«Вдячний усім нашим солдатам, сержантам та офіцерам, які виконують бойові завдання на відповідних напрямках і завдають відчутних втрат росіянам», - заявив він.

Також Зеленський зазначив, що визначив конкретні завдання для активізації роботи з партнерами заради більш оперативного постачання, а отже, більш надійного прикриття критичної інфраструктури.

«Військові, урядовці, дипломати – у всіх власна частина відповідальності.

Хороші показники у виробництві перехоплювачів. Важливо нарощувати підготовку операторів», - додав він.

