Российская наступательная операция на Сумы полностью сорвана Силами обороны, — Владимир Зеленский

Владимир Зеленский подчеркнул, что российская группировка на Сумском направлении утратила наступательные возможности вследствие понесенных потерь.

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку, после которой заявил, что по состоянию на сегодня можно констатировать, что российская наступательная операция на Сумы полностью сорвана Силами обороны.

«Есть результаты на Сумщине: по состоянию на сегодня можем констатировать, что российская наступательная операция на Сумы полностью сорвана нашими силами. Продолжаются бои в приграничье Сумщины, но российская группировка на Сумском направлении утратила наступательные возможности вследствие понесенных потерь», — сказал он.

Также глава государства подчеркнул, что продолжается активное противодействие российской штурмовой активности на Донбассе и в Запорожье.

«Благодарен всем нашим солдатам, сержантам и офицерам, которые выполняют боевые задачи на соответствующих направлениях и наносят ощутимые потери россиянам», — заявил он.

Кроме того, Зеленский отметил, что определил конкретные задачи для активизации работы с партнерами ради более оперативных поставок, а значит, более надежного прикрытия критической инфраструктуры.

«Военные, чиновники, дипломаты — у всех своя часть ответственности.

Хорошие показатели в производстве перехватчиков. Важно наращивать подготовку операторов», — добавил он.

