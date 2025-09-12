Практика судов
Российская наступательная операция на Сумы полностью сорвана Силами обороны, — Владимир Зеленский

20:56, 12 сентября 2025
Владимир Зеленский подчеркнул, что российская группировка на Сумском направлении утратила наступательные возможности вследствие понесенных потерь.
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку, после которой заявил, что по состоянию на сегодня можно констатировать, что российская наступательная операция на Сумы полностью сорвана Силами обороны.

«Есть результаты на Сумщине: по состоянию на сегодня можем констатировать, что российская наступательная операция на Сумы полностью сорвана нашими силами. Продолжаются бои в приграничье Сумщины, но российская группировка на Сумском направлении утратила наступательные возможности вследствие понесенных потерь», — сказал он.

Также глава государства подчеркнул, что продолжается активное противодействие российской штурмовой активности на Донбассе и в Запорожье.

«Благодарен всем нашим солдатам, сержантам и офицерам, которые выполняют боевые задачи на соответствующих направлениях и наносят ощутимые потери россиянам», — заявил он.

Кроме того, Зеленский отметил, что определил конкретные задачи для активизации работы с партнерами ради более оперативных поставок, а значит, более надежного прикрытия критической инфраструктуры.

«Военные, чиновники, дипломаты — у всех своя часть ответственности.

Хорошие показатели в производстве перехватчиков. Важно наращивать подготовку операторов», — добавил он.

Обстоятельства, установленные в производстве, в котором не принимают участия другие обвиняемые, не должны иметь преюдициального значения для их дел – Верховный Суд

Статус доказательств, использованных в одном деле, должен оставаться сугубо относительным, а их сила должна ограничиваться конкретным производством.

Пленум Верховного Суда обратился в КСУ по поводу ограничения размера судейского вознаграждения из расчета прожиточного минимума в 2102 гривны

Верховный Суд отметил, что этого решения «ждал весь судейский корпус Украины», однако теперь все зависит от Конституционного Суда.

Верховный Суд высказался о зачислении в период отбывания наказания времени пребывания осужденного в учреждении отбывания наказания до избрания меры пресечения

В кассационной жалобе защитник указывал, что осужденному не зачтено в срок наказания фактическое отбывание им наказания в исправительной колонии и срок избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Расходы из бюджета на Минцифры увеличили с 4,16 млрд грн до 8,59 млрд грн – вступают в силу изменения в бюджет

Бюджет Минцифры увеличили вдвое – изменения в закон о госбюджете на 2025 год.

На Пленуме ВС дискутировали, должны ли дела о санкциях и обжаловании решений ВСП и ВККС распределяться на всех судей Большой Палаты в качестве докладчиков без специализации

Представители административной юрисдикции, в частности председатель КАС ВС Михаил Смокович, заявили, что дела, которые Большая Палата рассматривает как апелляционная инстанция, должны распределяться не только на судей-«административщиков» в качестве докладчиков, а на всех.

