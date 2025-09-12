Российская наступательная операция на Сумы полностью сорвана Силами обороны, — Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку, после которой заявил, что по состоянию на сегодня можно констатировать, что российская наступательная операция на Сумы полностью сорвана Силами обороны.
«Есть результаты на Сумщине: по состоянию на сегодня можем констатировать, что российская наступательная операция на Сумы полностью сорвана нашими силами. Продолжаются бои в приграничье Сумщины, но российская группировка на Сумском направлении утратила наступательные возможности вследствие понесенных потерь», — сказал он.
Также глава государства подчеркнул, что продолжается активное противодействие российской штурмовой активности на Донбассе и в Запорожье.
«Благодарен всем нашим солдатам, сержантам и офицерам, которые выполняют боевые задачи на соответствующих направлениях и наносят ощутимые потери россиянам», — заявил он.
Кроме того, Зеленский отметил, что определил конкретные задачи для активизации работы с партнерами ради более оперативных поставок, а значит, более надежного прикрытия критической инфраструктуры.
«Военные, чиновники, дипломаты — у всех своя часть ответственности.
Хорошие показатели в производстве перехватчиков. Важно наращивать подготовку операторов», — добавил он.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.