Які розміри податкової соціальної пільги діють у 2025 році для працівників з інвалідністю — роз’яснення

Податкова служба в Одеській області повідомляє, що особи з інвалідністю та батьки дітей з інвалідністю можуть скористатися податковою соціальною пільгою. Така пільга дозволяє зменшити суму оподатковуваного доходу та знизити розмір податку на доходи фізичних осіб, що утримується із заробітної плати.
Хто має право на пільгу
у розмірі 150% прожиткового мінімуму:
у розмірі 200% прожиткового мінімуму:
Умови застосування пільги
– Пільга застосовується до заробітної плати (та прирівняних до неї виплат, компенсацій і винагород), нарахованої протягом звітного місяця.
– Місячний дохід такого платника не повинен перевищувати суму, що дорівнює: прожитковий мінімум для працездатної особи на 1 січня звітного року × 1,4 (результат округлюється до найближчих 10 грн).
Як отримати
Слід подати роботодавцю:
