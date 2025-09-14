Практика судів
Які розміри податкової соціальної пільги діють у 2025 році для працівників з інвалідністю — роз’яснення

07:54, 14 вересня 2025
Право на податкову соціальну пільгу у розмірі 150% мають працівники, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, а також особи з інвалідністю I чи II групи, у тому числі з дитинства.
Податкова служба в Одеській області повідомляє, що особи з інвалідністю та батьки дітей з інвалідністю можуть скористатися податковою соціальною пільгою. Така пільга дозволяє зменшити суму оподатковуваного доходу та знизити розмір податку на доходи фізичних осіб, що утримується із заробітної плати.

Хто має право на пільгу

у розмірі 150% прожиткового мінімуму:

  • платники податку, які утримують дитину з інвалідністю – у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років.
  • особи з інвалідністю I або II групи (у тому числі з дитинства),

у розмірі 200% прожиткового мінімуму:

  • особи з інвалідністю I та II групи з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни.

Умови застосування пільги

– Пільга застосовується до заробітної плати (та прирівняних до неї виплат, компенсацій і винагород), нарахованої протягом звітного місяця.

– Місячний дохід такого платника не повинен перевищувати суму, що дорівнює: прожитковий мінімум для працездатної особи на 1 січня звітного року × 1,4 (результат округлюється до найближчих 10 грн).

Як отримати

Слід подати роботодавцю: 

  • заяву про застосування пільги
  • документи, які підтверджують право особи на неї (копію пенсійного посвідчення або довідку медико-соціальної експертизи, для батьків дітей з інвалідністю – копію свідоцтва про народження дитини, копію рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо звертається опікун), пенсійне посвідчення дитини, медичний висновок, виданий МОЗ, тощо).

