Какие размеры налоговой социальной льготы действуют в 2025 году для работников с инвалидностью — пояснение

Налоговая служба в Одесской области сообщает, что лица с инвалидностью и родители детей с инвалидностью могут воспользоваться налоговой социальной льготой. Такая льгота позволяет уменьшить сумму облагаемого дохода и снизить размер налога на доходы физических лиц, удерживаемого из заработной платы.
Кто имеет право на льготу
в размере 150% прожиточного минимума:
плательщики налога, которые содержат ребёнка с инвалидностью – в расчёте на каждого такого ребёнка в возрасте до 18 лет;
лица с инвалидностью I или II группы (в том числе с детства),
в размере 200% прожиточного минимума:
лица с инвалидностью I и II группы из числа участников боевых действий на территории других стран в период после Второй мировой войны.
Условия применения льготы
– Льгота применяется к заработной плате (и приравненным к ней выплатам, компенсациям и вознаграждениям), начисленной в течение отчётного месяца.
– Месячный доход такого плательщика не должен превышать сумму, равную: прожиточный минимум для трудоспособного лица на 1 января отчётного года × 1,4 (результат округляется до ближайших 10 грн).
Как получить
Необходимо подать работодателю:
заявление о применении льготы;
документы, подтверждающие право лица на неё (копию пенсионного удостоверения или справку медико-социальной экспертизы, для родителей детей с инвалидностью – копию свидетельства о рождении ребёнка, копию решения органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства (если обращается опекун), пенсионное удостоверение ребёнка, медицинское заключение, выданное Минздравом, и др.).
