Какие размеры налоговой социальной льготы действуют в 2025 году для работников с инвалидностью — пояснение

Право на налоговую социальную льготу в размере 150% имеют работники, воспитывающие ребенка с инвалидностью младше 18 лет, а также лица с инвалидностью I или II группы, в том числе с детства.

Налоговая служба в Одесской области сообщает, что лица с инвалидностью и родители детей с инвалидностью могут воспользоваться налоговой социальной льготой. Такая льгота позволяет уменьшить сумму облагаемого дохода и снизить размер налога на доходы физических лиц, удерживаемого из заработной платы.

Кто имеет право на льготу

в размере 150% прожиточного минимума:

плательщики налога, которые содержат ребёнка с инвалидностью – в расчёте на каждого такого ребёнка в возрасте до 18 лет;

лица с инвалидностью I или II группы (в том числе с детства),

в размере 200% прожиточного минимума:

лица с инвалидностью I и II группы из числа участников боевых действий на территории других стран в период после Второй мировой войны.

Условия применения льготы

– Льгота применяется к заработной плате (и приравненным к ней выплатам, компенсациям и вознаграждениям), начисленной в течение отчётного месяца.

– Месячный доход такого плательщика не должен превышать сумму, равную: прожиточный минимум для трудоспособного лица на 1 января отчётного года × 1,4 (результат округляется до ближайших 10 грн).

Как получить

Необходимо подать работодателю:

заявление о применении льготы;

документы, подтверждающие право лица на неё (копию пенсионного удостоверения или справку медико-социальной экспертизы, для родителей детей с инвалидностью – копию свидетельства о рождении ребёнка, копию решения органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства (если обращается опекун), пенсионное удостоверение ребёнка, медицинское заключение, выданное Минздравом, и др.).

