Практика судов
  1. В Украине

Какие размеры налоговой социальной льготы действуют в 2025 году для работников с инвалидностью — пояснение

07:54, 14 сентября 2025
Право на налоговую социальную льготу в размере 150% имеют работники, воспитывающие ребенка с инвалидностью младше 18 лет, а также лица с инвалидностью I или II группы, в том числе с детства.
Какие размеры налоговой социальной льготы действуют в 2025 году для работников с инвалидностью — пояснение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоговая служба в Одесской области сообщает, что лица с инвалидностью и родители детей с инвалидностью могут воспользоваться налоговой социальной льготой. Такая льгота позволяет уменьшить сумму облагаемого дохода и снизить размер налога на доходы физических лиц, удерживаемого из заработной платы.

Кто имеет право на льготу

в размере 150% прожиточного минимума:

плательщики налога, которые содержат ребёнка с инвалидностью – в расчёте на каждого такого ребёнка в возрасте до 18 лет;

лица с инвалидностью I или II группы (в том числе с детства),

в размере 200% прожиточного минимума:

лица с инвалидностью I и II группы из числа участников боевых действий на территории других стран в период после Второй мировой войны.

Условия применения льготы

– Льгота применяется к заработной плате (и приравненным к ней выплатам, компенсациям и вознаграждениям), начисленной в течение отчётного месяца.

– Месячный доход такого плательщика не должен превышать сумму, равную: прожиточный минимум для трудоспособного лица на 1 января отчётного года × 1,4 (результат округляется до ближайших 10 грн).

Как получить

Необходимо подать работодателю:

заявление о применении льготы;

документы, подтверждающие право лица на неё (копию пенсионного удостоверения или справку медико-социальной экспертизы, для родителей детей с инвалидностью – копию свидетельства о рождении ребёнка, копию решения органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства (если обращается опекун), пенсионное удостоверение ребёнка, медицинское заключение, выданное Минздравом, и др.).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Пленум Верховного Суда принял решение по законопроектам о замене прожиточного минимума на орудийную величину для расчета окладов судей

Оба законопроекта вводят зависимость от Кабмина, ведь размер орудийной величины для расчета окладов судей будет устанавливаться по представлению правительства ежегодно в бюджете – Пленум ВС рекомендовал законодателю учесть его замечания.

Пленум Верховного Суда обратился в КСУ по поводу ограничения размера судейского вознаграждения из расчета прожиточного минимума в 2102 гривны

Верховный Суд отметил, что этого решения «ждал весь судейский корпус Украины», однако теперь все зависит от Конституционного Суда.

В комитете по нацбезопасности указали, что законопроекты об ужесточении наказания за СЗЧ и неповиновение «это предложение непосредственно самих военных»

Александр Федиенко считает, что происходит «дискредитация» парламента и призывает военное руководство выйти в публичную плоскость с коммуникацией относительно законопроектов 13260 и 13452.

Когда клиент банка не несет ответственности за несанкционированные операции с платежной картой — позиция Верховного Суда

Верховный Суд указал, что именно банк должен был подать в суд первой инстанции неоспоримые доказательства содействия клиентом незаконному использованию персонального идентификационного номера или другой информации, которая позволила инициировать платежные операции.

Таможенников проверят на добропорядочность – правительство утвердило порядок

Аттестационная комиссия будет анализировать законность источников происхождения имущества участника аттестации и его близких лиц, а также соотношение уровня жизни задекларированным доходам.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олексій Іванов
    Олексій Іванов
    суддя Центрального апеляційного господарського суду