У сервісному центрі МВС 8046 у Києві тимчасово обмежать надання послуг для власників авто

Призупинено реєстраційні операції, пов’язані зі зміною власника транспортного засобу.

До 08:00 15 вересня в сервісному центрі МВС №8046 в Києві діятимуть тимчасові обмеження у наданні послуг. Причина — технічні роботи з обслуговування державних реєстрів, які проводитиме НАІС Мін’юсту.

Які послуги недоступні

На цей період призупинено реєстраційні операції, пов’язані зі зміною власника транспортного засобу, а саме:

купівля-продаж;

дарування, міна, спадщина;

лізинг та біржові угоди.

Також не проводитимуться процедури зняття автомобілів з обліку у випадках:

вибракування;

виїзд за кордон.

Крім того, тимчасово не обслуговуватимуться звернення уповноважених представників за нотаріальною довіреністю.

Онлайн-сервіси

У застосунку «Дія» на цей час буде недоступна послуга продажу транспортного засобу.

У МВС просять громадян врахувати ці зміни під час планування візиту до сервісного центру.

