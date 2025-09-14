У сервісному центрі МВС 8046 у Києві тимчасово обмежать надання послуг для власників авто

До 08:00 15 вересня в сервісному центрі МВС №8046 в Києві діятимуть тимчасові обмеження у наданні послуг. Причина — технічні роботи з обслуговування державних реєстрів, які проводитиме НАІС Мін’юсту.
Які послуги недоступні
На цей період призупинено реєстраційні операції, пов’язані зі зміною власника транспортного засобу, а саме:
Також не проводитимуться процедури зняття автомобілів з обліку у випадках:
Крім того, тимчасово не обслуговуватимуться звернення уповноважених представників за нотаріальною довіреністю.
Онлайн-сервіси
У застосунку «Дія» на цей час буде недоступна послуга продажу транспортного засобу.
У МВС просять громадян врахувати ці зміни під час планування візиту до сервісного центру.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.