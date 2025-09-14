Практика судов
  1. В Украине

В сервисном центре МВД 8046 в Киеве временно ограничат предоставление услуг для владельцев авто

11:29, 14 сентября 2025
Приостановлены регистрационные операции, связанные со сменой владельца транспортного средства.
До 08:00 15 сентября в сервисном центре МВД №8046 в Киеве будут действовать временные ограничения в предоставлении услуг. Причина — технические работы по обслуживанию государственных реестров, которые будет проводить НАИС Минюста.

Какие услуги недоступны

На этот период приостановлены регистрационные операции, связанные со сменой владельца транспортного средства, а именно:

• купля-продажа;
• дарение, обмен, наследство;
• лизинг и биржевые сделки.

Также не будут проводиться процедуры снятия автомобилей с учета в случаях:

• выбраковка;
• выезд за границу.

Кроме того, временно не будут обслуживаться обращения уполномоченных представителей по нотариальной доверенности.

Онлайн-сервисы

В приложении «Дия» на это время будет недоступна услуга продажи транспортного средства.

В МВД просят граждан учитывать эти изменения при планировании визита в сервисный центр.

Киев водительские права сервисный центр МВД автомобиль

