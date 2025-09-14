В сервисном центре МВД 8046 в Киеве временно ограничат предоставление услуг для владельцев авто

До 08:00 15 сентября в сервисном центре МВД №8046 в Киеве будут действовать временные ограничения в предоставлении услуг. Причина — технические работы по обслуживанию государственных реестров, которые будет проводить НАИС Минюста.
Какие услуги недоступны
На этот период приостановлены регистрационные операции, связанные со сменой владельца транспортного средства, а именно:
• купля-продажа;
• дарение, обмен, наследство;
• лизинг и биржевые сделки.
Также не будут проводиться процедуры снятия автомобилей с учета в случаях:
• выбраковка;
• выезд за границу.
Кроме того, временно не будут обслуживаться обращения уполномоченных представителей по нотариальной доверенности.
Онлайн-сервисы
В приложении «Дия» на это время будет недоступна услуга продажи транспортного средства.
В МВД просят граждан учитывать эти изменения при планировании визита в сервисный центр.
