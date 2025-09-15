Starlink відновив роботу після збою, який зачепив всю лінію фронту в Україні

Короткочасні перебої зачепили зв’язок і операції з дронами ЗСУ.

Супутниковий інтернет-сервіс Starlink, що належить компанії SpaceX американського мільярдера Ілона Маска, відновив роботу для більшості користувачів після короткочасного збою. Про це повідомило видання The Guardian.

Нагадаємо, командувач Сил безпілотних систем Збройних Сил України Роберт «Мадяр» Бровді повідомив, що збій у роботі Starlink вплинув на всю лінію фронту в зоні бойових дій із Росією.

За даними The Guardian, українські війська значною мірою покладаються на термінали Starlink для забезпечення бойового зв’язку та здійснення операцій із безпілотниками. Наразі в Україні функціонує понад 50 000 таких терміналів, що є критично важливими для військових комунікацій.

