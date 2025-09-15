Starlink возобновил работу после сбоя, который затронул всю линию фронта в Украине

Кратковременные перебои затронули связь и операции с дронами ВСУ.

Спутниковый интернет-сервис Starlink, принадлежащий компании SpaceX американского миллиардера Илона Маска, возобновил работу для большинства пользователей после кратковременного сбоя. Об этом сообщило издание The Guardian.

Напомним, командующий Силами беспилотных систем Вооруженных Сил Украины Роберт «Мадяр» Бровди сообщил, что сбой в работе Starlink повлиял на всю линию фронта в зоне боевых действий с Россией.

По данным The Guardian, украинские войска в значительной степени полагаются на терминалы Starlink для обеспечения боевой связи и проведения операций с беспилотниками. Сейчас в Украине функционирует более 50 000 таких терминалов, которые имеют критически важное значение для военных коммуникаций.

