В Одесі працівниця банку «обчистила» рахунки пенсіонерки — йдеться про 400 тисяч гривень

22-річна співробітниця банку шахрайським способом привласнила гроші із депозитів 85-річної клієнтки.

В Одесі викрили 22-річну співробітницю банку, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами 85-річної жінки. Йдеться про суму понад 394 тисячі гривень. Про це повідомляє поліція регіону.

Пенсіонерка звернулася до відділення банку у Приморському районі, щоб перевірити стан своїх депозитів. Користуючись віком клієнтки, головна економістка служби роздрібного бізнесу змінила фінансовий номер телефону жінки на свій.

Коли відвідувачка залишила відділення, працівниця увійшла у мобільний додаток від імені клієнтки, отримала повний контроль над її рахунками, закрила депозити та перевела 394 550 грн на власну картку.

Після заяви потерпілої слідчі повідомили фігурантці про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 3 ст. 362 (несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, вчинена особою, яка має право доступу до неї, що заподіяло значну шкоду);

- ч. 1 ст. 365-2 (зловживання своїми повноваженнями уповноваженою особою, яка не є державним службовцем, але здійснює професійну діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг, з метою отримання неправомірної вигоди, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян).

Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваній, – шість років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Суд обрав фігурантці запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Частину незаконно привласнених грошей вона вже повернула потерпілій.

