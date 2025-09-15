Практика судов
В Одессе работница банка «обчистила» счета пенсионерки — речь идет о 400 тысячах гривен

21:44, 15 сентября 2025
22-летняя сотрудница банка мошенническим способом присвоила деньги по депозитам 85-летней клиентки.
В Одессе работница банка «обчистила» счета пенсионерки — речь идет о 400 тысячах гривен
В Одессе раскрыли 22-летнюю сотрудницу банка, которая мошенническим путем завладела средствами 85-летней женщины. Речь идет о сумме более 394 тысяч гривен. Об этом сообщает полиция региона.

Пенсионерка обратилась в отделение банка в Приморском районе, чтобы проверить состояние своих депозитов. Воспользовавшись возрастом клиентки, главный экономист службы розничного бизнеса сменила финансовый номер телефона женщины на свой.

Когда посетительница покинула отделение, сотрудница вошла в мобильное приложение от имени клиентки, получила полный контроль над ее счетами, закрыла депозиты и перевела 394 550 грн на собственную карту.

После заявления потерпевшей следователи сообщили фигурантке о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

- ч. 3 ст. 362 (несанкционированное изменение информации, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, совершенное лицом, имеющим право доступа к ней, что причинило значительный ущерб);

- ч. 1 ст. 365-2 (злоупотребление своими полномочиями уполномоченным лицом, которое не является государственным служащим, но осуществляет профессиональную деятельность, связанную с предоставлением публичных услуг, с целью получения неправомерной выгоды, что причинило существенный ущерб охраняемым законом правам и интересам отдельных граждан).

Максимальное наказание, которое грозит подозреваемой, — шесть лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Суд избрал фигурантке меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Часть незаконно присвоенных денег она уже вернула потерпевшей.

