У Держпраці пояснили, чи має право роботодавець зменшувати оплату праці тільки працівникам-дистанційникам

21:35, 15 вересня 2025
Роботодавець не має права зменшити заробітну плату окремим працівникам лише на тій підставі, що вони працюють дистанційно.
У Держпраці пояснили, чи має право роботодавець зменшувати оплату праці тільки працівникам-дистанційникам
Тема оплати праці працівників, які виконують свої обов’язки дистанційно, набуває все більшої актуальності. У період воєнного стану та масового переходу на віддалений режим роботи роботодавці нерідко стикаються з питанням, чи можуть вони встановлювати для таких працівників нижчий рівень заробітної плати порівняно з тими, хто працює офлайн. Водночас трудове законодавство України передбачає рівність трудових прав усіх працівників незалежно від форми організації праці.

Схiдне міжрегiональне управлiння Держпрацi нагадує, що заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу (стаття 94 КЗпП).

Відповідно до статті 21 Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року №108/95-ВР працівник має право на оплату своєї праці відповідно до актів законодавства і колективного договору на підставі укладеного трудового договору.

У період дії воєнного стану повідомлення працівника про зміну істотних умов праці та зміну умов оплати праці, передбачених частиною третьою статті 32 та статтею 103 Кодексу законів про працю України, що стосується оплати праці, здійснюється не пізніш як до запровадження таких умов.

Якщо трудові обов’язки не змінилися, працівник виконує такий же обсяг роботи як і раніше дистанційно, роботодавцем не приймалися рішення про зміну умов праці на підприємстві у бік погіршення та не здійснювалося повідомлення працівників про зазначені зміни до їх запровадження, то видане розпорядження роботодавця про нарахування заробітної плати працівникам, які виконують роботу дистанційно, у меншому розмірі не може вважатися законним.

Роботодавець не має права зменшити заробітну плату окремим працівникам лише на тій підставі, що вони працюють дистанційно.

Дистанційна або надомна робота: у чому різниця

Дистанційні працівники працюють у будь-якому місці за власним вибором. Водночас мають бути на зв’язку з роботодавцем за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.

Надомний працівник працює за місцем проживання або в інших визначених ним місцях поза приміщеннями роботодавця. Для такої роботи характерна закріплена робоча зона або технічні засоби, наприклад інструменти, приладдя для виробництва продукції, надання послуг або іншої роботи. Надомний працівник «прив’язаний» до вказаної в трудовому договорі адреси й може змінити її лише з дозволу роботодавця.

Режим роботи — ще одна відмінність. Надомний працівник зазвичай додержується загального режиму роботи підприємства. Тоді як на дистанційного правила внутрішнього трудового розпорядку не поширюються. Він/вона розподіляє робочий час на власний розсуд — може працювати хоч рано вранці, хоч пізно ввечері.

