В Гоструда объяснили, имеет ли право работодатель уменьшать оплату труда только работникам-дистанционщикам

21:35, 15 сентября 2025
Работодатель не имеет права уменьшить заработную плату отдельным работникам только на том основании, что они работают дистанционно.
Тема оплаты труда работников, выполняющих свои обязанности дистанционно, приобретает все большую актуальность. В период военного положения и массового перехода на удаленный режим работы работодатели нередко сталкиваются с вопросом, могут ли они устанавливать для таких работников более низкий уровень заработной платы по сравнению с офлайн. В то же время, трудовое законодательство Украины предусматривает равенство трудовых прав всех работников независимо от формы организации труда.

Восточное межрегиональное управление Гоструда напоминает, что заработная плата - это вознаграждение, исчисленное, как правило, в денежном выражении, которое работодатель выплачивает работнику за проделанную им работу (статья 94 КЗоТ).

В соответствии со статьей 21 Закона Украины «Об оплате труда» от 24 марта 1995 г. №108/95-ВР работник имеет право на оплату своего труда в соответствии с актами законодательства и коллективного договора на основании заключенного трудового договора.

В период действия военного положения сообщение работника об изменении существенных условий труда и изменении условий оплаты труда, предусмотренных частью третьей статьи 32 и статьей 103 Кодекса законов о труде Украины, касающейся оплаты труда, осуществляется не позднее, чем до введения таких условий.

Если трудовые обязанности не изменились, работник выполняет такой же объем работы по-прежнему дистанционно, работодателем не принимались решения об изменении условий труда на предприятии в сторону ухудшения и не производилось уведомление работников об указанных изменениях до их введения, то выданное распоряжение работодателя о начислении заработной платы работникам, не выполняющим работу дистанций.

Дистанционная или надомная работа: в чем разница

Дистанционные работники работают в любом месте по собственному выбору. В то же время, должны быть на связи с работодателем с помощью информационно-коммуникационных технологий.

Надомный работник работает по месту жительства или в других определенных им местах вне помещений работодателя. Для такой работы характерна закрепленная рабочая зона или технические средства, например, инструменты, принадлежности для производства продукции, предоставление услуг или другой работы. Надомный работник «привязан» к указанному в трудовом договоре адресу и может изменить его только с разрешения работодателя.

Режим работы – еще одно отличие. Надомный работник обычно соблюдает общий режим работы предприятия. В то время как на дистанционные правила внутреннего трудового распорядка не распространяются. Он/она распределяет рабочее время по своему усмотрению — может работать рано утром, поздно вечером.

