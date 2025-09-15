Як подати заяву на отримання державних соціальних допомог онлайн — алгоритм дій

Громадяни можуть дистанційно подати заяву на призначення окремих видів державних соціальних допомог.

Українцям нагадали, як подати заяву на отримання державних соціальних допомог онлайн. Це питання роз’яснив Пенсійний фонд.

Постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2025 року № 765 «Деякі питання призначення та виплати державних соціальних допомог, соціальних стипендій органами Пенсійного фонду України» визначено, що з 1 липня 2025 року Пенсійний фонд України здійснює призначення та виплату державних соціальних допомог, соціальних стипендій, які раніше призначалися та виплачувалися органами соціального захисту населення.

Пенсійний фонд України на вебпорталі електронних послуг реалізував новий електронний сервіс, який дозволяє громадянам дистанційно подати заяву на призначення окремих видів державних соціальних допомог:

щомісячна грошова допомога за особу, яка потребує догляду внаслідок психічного догляду;

допомога постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, які евакуйовані, відселені на нове місце проживання;

компенсація учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, які брали участь у ядерних випробуваннях;

допомога на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, які брали участь у ядерних випробуваннях;

відшкодування постраждалим внаслідок ЧАЕС втраченого заробітку;

виплата компенсації до досягнення повноліття на дітей з інвалідністю, пов’язаною з наслідками ЧАЕС і не харчуються;

компенсація за нерухоме майно, що втрачене у разі відселення із зон радіоактивного забруднення;

тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів;

одноразова компенсація особам з інвалідністю внаслідок ушкоджень, спричинених вибухонебезпечними предметами;

виплата щорічної допомоги на оздоровлення особам з інвалідністю внаслідок ушкоджень вибухонебезпечними предметами;

грошова компенсація вартості одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка»;

одноразова винагорода жінкам “Мати-героїня”.

Для онлайн-подачі заяви алгоритм дій такий

Крок 1. На вебпорталі Пенсійного фонду України авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та натисніть кнопку “Увійти”.

Крок 2. В особистому кабінеті на панелі ліворуч у розділі “Комунікації з ПФУ” оберіть опцію “Окремі види державних соціальних допомог”.

Крок 3. Заповніть онлайн-форму заяви, що з’явиться на екрані: вкажіть загальні дані (зазначте назву Головного управління Пенсійного фонду України, де перебуваєте на обліку, оберіть тип особи, що подає заяву, зазначте всі необхідні дані про заявника), інформацію про документ, що посвідчує особу, дані місця реєстрації та проживання. Поля, позначені зірочкою “*”, є обов’язковими для заповнення.

Крок 4. У полі онлайн-форми “Дані щодо виплати” оберіть спосіб виплати (через пошту, або через банк), та внесіть необхідні дані / реквізити.

Крок 5. За потреби в полі онлайн-форми “Учасники звернення” натисніть кнопку “Додати”, щоб додати інформацію про члена сім’ї, заповнивши необхідні дані про нього.

Крок 6. За потреби в полі онлайн-форми “Відомості про види та суми доходів осіб, які входять до складу сім’ї, інформація про які відсутня в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування” внесіть дані про доходи члена сім’ї, натиснувши кнопку “Додати”.

Крок 7. За потреби додайте копії сканованих документів, перелік яких зазначено у випадаючому меню, зазначте спосіб отримання повідомлення про призначення державної соціальної допомоги (допомог) або надбавки та надайте згоду на обробку персональних даних.

Крок 8. Перевірте дані сформованої заяви та надішліть її до Пенсійного фонду України, натиснувши кнопку “Підписати та відправити в ПФУ”.

