Практика судов
  1. В Украине

Как подать заявление на получение государственных социальных пособий онлайн — алгоритм действий

22:36, 15 сентября 2025
Граждане могут дистанционно подать заявление на назначение отдельных видов государственных социальных пособий.
Как подать заявление на получение государственных социальных пособий онлайн — алгоритм действий
Фото: msp.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинцам напомнили, как подать заявление на получение государственных социальных пособий онлайн. Разъяснение предоставил Пенсионный фонд.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 25 июня 2025 года № 765 «Некоторые вопросы назначения и выплаты государственных социальных пособий, социальных стипендий органами Пенсионного фонда Украины» определено, что с 1 июля 2025 года Пенсионный фонд Украины осуществляет назначение и выплату государственных социальных пособий и социальных стипендий, которые ранее назначались и выплачивались органами соцзащиты населения.

Пенсионный фонд на вебпортале электронных услуг внедрил новый сервис, позволяющий гражданам дистанционно подать заявление на назначение отдельных видов социальных пособий, в частности:

  • ежемесячная денежная помощь за лицо, нуждающееся в уходе вследствие психического расстройства;
  • помощь пострадавшим вследствие катастрофы на ЧАЭС, которые эвакуированы или переселены;
  • компенсация участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, принимавшим участие в ядерных испытаниях;
  • помощь на оздоровление граждан, пострадавших от ЧАЭС и участвовавших в ядерных испытаниях;
  • возмещение пострадавшим вследствие ЧАЭС утраченного заработка;
  • выплата компенсации до достижения совершеннолетия детям с инвалидностью, связанной с последствиями ЧАЭС;
  • компенсация за утраченное недвижимое имущество в случае переселения из зон радиоактивного загрязнения;
  • временная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов;
  • единовременная компенсация лицам с инвалидностью вследствие повреждений, вызванных взрывоопасными предметами;
  • ежегодная помощь на оздоровление лицам с инвалидностью вследствие повреждений от ВОП;
  • денежная компенсация стоимости набора «пакет малыша»;
  • единовременная награда женщинам «Мать-героиня».

Алгоритм онлайн-подачи заявления

Шаг 1. На вебпортале Пенсионного фонда Украины авторизуйтесь с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи) и нажмите кнопку «Увійти».

Шаг 2. В личном кабинете в разделе «Комунікації з ПФУ» выберите опцию «Окремі види державних соціальних допомог».

Шаг 3. Заполните онлайн-форму заявления: укажите общее управление ПФУ, где состоите на учете, тип заявителя, личные данные, информацию о документе, удостоверяющем личность, а также адрес регистрации и проживания. Поля со звездочкой * обязательны.

Шаг 4. В разделе «Дані щодо виплати» выберите способ получения (через почту или через банк), внесите необходимые реквизиты.

Шаг 5. При необходимости в разделе «Учасники звернення» добавьте данные о членах семьи.

Шаг 6. В разделе «Відомості про доходи» при необходимости внесите данные о доходах членов семьи, информация о которых отсутствует в госреестрах.

Шаг 7. Прикрепите копии сканированных документов (перечень доступен в выпадающем меню), выберите способ получения уведомления о назначении помощи и предоставьте согласие на обработку персональных данных.

Шаг 8. Проверьте данные и отправьте заявление в ПФУ, нажав кнопку «Підписати та відправити в ПФУ».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кандидаты в Этический совет по квоте международных организаций – известны фамилии

Оценивать добропорядочность кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия хотят иностранные эксперты Павол Жилинчик и Винфрид Шуберт.

ВККС назначила членов Экспертного совета, который будет помогать отбирать судей Специализированного окружного административного суда

По прогнозам ВККС, активная стадия конкурса будет проходить летом 2026 года.

До 30 тысяч евро за полгода – партнеры ищут советника по коммуникациям для НАБУ и САП

Европейские партнеры ищут «кризисного» коммуникационщика для НАБУ и САП, с которым заключат контракт на сумму до 30 тысяч евро – работать надо будет 6 месяцев.

В рамках реализации соглашения с США о недрах представители США посетили месторождение, где добывают титановые руды — фото

В Минэкономики сообщили о визите партнеров из США на Бирзулевский ГОК и Ликаровское месторождение, где добывают титановые руды в рамках реализации соглашения о полезных ископаемых.

Военнослужащий, принятый на службу в возрасте до 25 лет и уволенный из-за травмы, связанной с защитой Родины, имеет право на выплату по правилам «контракта 18-24» – решение суда

Военный в возрасте до 25 лет заключил контракт о прохождении военной службы, принимал непосредственное участие в боевых действиях и из-за травмы, связанной с защитой Родины, был уволен со службы – суд установил, имеет ли он право на выплату единовременного денежного вознаграждения по правилам «контракт 18-24».

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Жуков
    Сергій Жуков
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Дмитро Наталуха
    Дмитро Наталуха
    голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку
  • Сергій Колієв
    Сергій Колієв
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області