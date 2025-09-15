Как подать заявление на получение государственных социальных пособий онлайн — алгоритм действий

Граждане могут дистанционно подать заявление на назначение отдельных видов государственных социальных пособий.

Украинцам напомнили, как подать заявление на получение государственных социальных пособий онлайн. Разъяснение предоставил Пенсионный фонд.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 25 июня 2025 года № 765 «Некоторые вопросы назначения и выплаты государственных социальных пособий, социальных стипендий органами Пенсионного фонда Украины» определено, что с 1 июля 2025 года Пенсионный фонд Украины осуществляет назначение и выплату государственных социальных пособий и социальных стипендий, которые ранее назначались и выплачивались органами соцзащиты населения.

Пенсионный фонд на вебпортале электронных услуг внедрил новый сервис, позволяющий гражданам дистанционно подать заявление на назначение отдельных видов социальных пособий, в частности:

ежемесячная денежная помощь за лицо, нуждающееся в уходе вследствие психического расстройства;

помощь пострадавшим вследствие катастрофы на ЧАЭС, которые эвакуированы или переселены;

компенсация участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, принимавшим участие в ядерных испытаниях;

помощь на оздоровление граждан, пострадавших от ЧАЭС и участвовавших в ядерных испытаниях;

возмещение пострадавшим вследствие ЧАЭС утраченного заработка;

выплата компенсации до достижения совершеннолетия детям с инвалидностью, связанной с последствиями ЧАЭС;

компенсация за утраченное недвижимое имущество в случае переселения из зон радиоактивного загрязнения;

временная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов;

единовременная компенсация лицам с инвалидностью вследствие повреждений, вызванных взрывоопасными предметами;

ежегодная помощь на оздоровление лицам с инвалидностью вследствие повреждений от ВОП;

денежная компенсация стоимости набора «пакет малыша»;

единовременная награда женщинам «Мать-героиня».

Алгоритм онлайн-подачи заявления

Шаг 1. На вебпортале Пенсионного фонда Украины авторизуйтесь с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи) и нажмите кнопку «Увійти».

Шаг 2. В личном кабинете в разделе «Комунікації з ПФУ» выберите опцию «Окремі види державних соціальних допомог».

Шаг 3. Заполните онлайн-форму заявления: укажите общее управление ПФУ, где состоите на учете, тип заявителя, личные данные, информацию о документе, удостоверяющем личность, а также адрес регистрации и проживания. Поля со звездочкой * обязательны.

Шаг 4. В разделе «Дані щодо виплати» выберите способ получения (через почту или через банк), внесите необходимые реквизиты.

Шаг 5. При необходимости в разделе «Учасники звернення» добавьте данные о членах семьи.

Шаг 6. В разделе «Відомості про доходи» при необходимости внесите данные о доходах членов семьи, информация о которых отсутствует в госреестрах.

Шаг 7. Прикрепите копии сканированных документов (перечень доступен в выпадающем меню), выберите способ получения уведомления о назначении помощи и предоставьте согласие на обработку персональных данных.

Шаг 8. Проверьте данные и отправьте заявление в ПФУ, нажав кнопку «Підписати та відправити в ПФУ».

