Кабмін оновив склад Координаційних штабів з питань енергетики та цивільного захисту

Уряд уточнив представництво у штабах для реагування на енергокризи.

Кабмін вніс зміни до складу двох Координаційних штабів, уточнивши представництво посадовців для забезпечення ефективної роботи в умовах енергетичних обмежень і модернізації захисних споруд. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

У складі Координаційного штабу з оперативного реагування та забезпечення нормальних умов життєдіяльності населення під час обмеження або припинення постачання електричної енергії позицію «Перший заступник (заступник) Міністра економіки» замінено на «Перший заступник (заступник) Міністра економіки, довкілля та сільського господарства». Ця зміна відображає оновлену структуру міністерства та його розширені функції, які охоплюють питання довкілля та аграрного сектору.

Крім того, у складі Координаційного штабу з питань приведення об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту до належного стану, які мають стратегічне значення для безпеки населення, позицію «Перший заступник (заступник) Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури» замінено на «Перший заступник (заступник) Міністра розвитку громад та територій». Ця корекція враховує реорганізацію міністерства та уточнює його роль у питаннях цивільного захисту.

