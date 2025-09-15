Кабмин обновил состав Координационных штабов по вопросам энергетики и гражданской защиты

Правительство уточнило представительство в штабах для реагирования на энергокризисы.

Кабмин внес изменения в состав двух Координационных штабов, уточнив представительство должностных лиц для обеспечения эффективной работы в условиях энергетических ограничений и модернизации защитных сооружений. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В составе Координационного штаба по оперативному реагированию и обеспечению нормальных условий жизнедеятельности населения во время ограничения или прекращения поставки электрической энергии позиция «Первый заместитель (заместитель) Министра экономики» заменена на «Первый заместитель (заместитель) Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства». Это изменение отражает обновленную структуру министерства и его расширенные функции, которые охватывают вопросы окружающей среды и аграрного сектора.

Кроме того, в составе Координационного штаба по вопросам приведения объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты в надлежащее состояние, имеющих стратегическое значение для безопасности населения, позиция «Первый заместитель (заместитель) Министра развития общин, территорий и инфраструктуры» заменена на «Первый заместитель (заместитель) Министра развития общин и территорий». Эта корректировка учитывает реорганизацию министерства и уточняет его роль в вопросах гражданской защиты.

