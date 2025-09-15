Практика судов
  1. В Украине

Кабмин обновил состав Координационных штабов по вопросам энергетики и гражданской защиты

21:28, 15 сентября 2025
Правительство уточнило представительство в штабах для реагирования на энергокризисы.
Кабмин обновил состав Координационных штабов по вопросам энергетики и гражданской защиты
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин внес изменения в состав двух Координационных штабов, уточнив представительство должностных лиц для обеспечения эффективной работы в условиях энергетических ограничений и модернизации защитных сооружений. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В составе Координационного штаба по оперативному реагированию и обеспечению нормальных условий жизнедеятельности населения во время ограничения или прекращения поставки электрической энергии позиция «Первый заместитель (заместитель) Министра экономики» заменена на «Первый заместитель (заместитель) Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства». Это изменение отражает обновленную структуру министерства и его расширенные функции, которые охватывают вопросы окружающей среды и аграрного сектора.

Кроме того, в составе Координационного штаба по вопросам приведения объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты в надлежащее состояние, имеющих стратегическое значение для безопасности населения, позиция «Первый заместитель (заместитель) Министра развития общин, территорий и инфраструктуры» заменена на «Первый заместитель (заместитель) Министра развития общин и территорий». Эта корректировка учитывает реорганизацию министерства и уточняет его роль в вопросах гражданской защиты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кандидаты в Этический совет по квоте международных организаций – известны фамилии

Оценивать добропорядочность кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия хотят иностранные эксперты Павол Жилинчик и Винфрид Шуберт.

ВККС назначила членов Экспертного совета, который будет помогать отбирать судей Специализированного окружного административного суда

По прогнозам ВККС, активная стадия конкурса будет проходить летом 2026 года.

До 30 тысяч евро за полгода – партнеры ищут советника по коммуникациям для НАБУ и САП

Европейские партнеры ищут «кризисного» коммуникационщика для НАБУ и САП, с которым заключат контракт на сумму до 30 тысяч евро – работать надо будет 6 месяцев.

В рамках реализации соглашения с США о недрах представители США посетили месторождение, где добывают титановые руды — фото

В Минэкономики сообщили о визите партнеров из США на Бирзулевский ГОК и Ликаровское месторождение, где добывают титановые руды в рамках реализации соглашения о полезных ископаемых.

Военнослужащий, принятый на службу в возрасте до 25 лет и уволенный из-за травмы, связанной с защитой Родины, имеет право на выплату по правилам «контракта 18-24» – решение суда

Военный в возрасте до 25 лет заключил контракт о прохождении военной службы, принимал непосредственное участие в боевых действиях и из-за травмы, связанной с защитой Родины, был уволен со службы – суд установил, имеет ли он право на выплату единовременного денежного вознаграждения по правилам «контракт 18-24».

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Жуков
    Сергій Жуков
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Дмитро Наталуха
    Дмитро Наталуха
    голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку
  • Сергій Колієв
    Сергій Колієв
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області