Як подати заявку на розробку нарукавного знаку для ЗСУ — інструкція Міноборони

В Україні розробили чіткі правила для створення військових нарукавних знаків.

Міноборони розробило детальний алгоритм створення та впровадження нарукавних знаків для підрозділів Збройних Сил України, який забезпечує єдність, впізнаваність і відповідність історичним та геральдичним традиціям. Цей процес спрямований на формування унікальної ідентичності військових частин, підвищення бойового духу та розвиток військової культури, повідомило Центральне управління розвитку матеріального забезпечення (ЦУРМЗ) Міноборони.

Алгоритм створення нарукавних знаків чітко регламентує кожен етап, щоб символіка відображала історію підрозділу, відповідала єдиному стилю виду чи роду військ, а також дотримувалася законодавчих норм і принципів української геральдики. Процес передбачає співпрацю з експертами, попереднє погодження з військовими частинами та затвердження вищим керівництвом.

Покрокова інструкція створення нарукавного знака

Нормативна база

Процедура створення знаків регулюється «Методичними рекомендаціями щодо окремих питань розвитку і впровадження військової символіки у ЗСУ», затвердженими Міністром оборони 14 січня 2020 року. Цей документ встановлює стандарти для забезпечення єдності та відповідності символіки. Подання клопотання

Право на власний нарукавний знак мають усі військові частини, органи військового управління, вищі військові навчальні заклади, установи та організації. Командир або керівник подає клопотання до ЦУРМЗ Міноборони з інформаційною довідкою, яка включає:

історичні відомості про підрозділ;

спрощену організаційну структуру;

пункт постійної дислокації;

вид, тип, підпорядкування та специфіку діяльності;

пропозиції щодо дизайну знака (за наявності) у графічному чи текстовому форматі.

Попередній розгляд

Клопотання розглядається протягом 10 днів. На цьому етапі перевіряється:

відповідність пропозицій геральдичним стандартам;

відсутність дублювання з уже затвердженими знаками;

дотримання єдиного художнього стилю;

відсутність плагіату.

Розробка ескізу

Після схвалення клопотання група фахівців, до якої входять історики, художники та технологи, створює ескіз знака. Він попередньо узгоджується з відповідною військовою частиною. Основні принципи розробки:

урахування історичних і регіональних традицій;

використання встановленої колірної гами для виду чи роду військ;

відображення специфіки діяльності підрозділу;

простота та виразність елементів;

заборона на використання написів, літер, цифр і надмірної деталізації.

Експертиза та узгодження

Ескіз передається на розгляд експертної ради з військової символіки, до складу якої входять фахівці з історії, дизайну та технологій. Рада перевіряє відповідність ескізу встановленим стандартам. Затвердження

Остаточне рішення про затвердження знака ухвалює Міністр оборони України або Головнокомандувач ЗСУ, залежно від підпорядкування підрозділу. Лише після цього знак отримує офіційний статус. Використання

Затверджений нарукавний знак стає обов’язковим елементом однострою для військовослужбовців підрозділу. Згідно з наказом Міноборони №606 від 20 листопада 2017 року, використання несанкціонованої символіки в ЗСУ заборонено.

«Нарукавний знак — це не лише елемент однострою. Це частина бойової ідентичності підрозділу у мілітарній спільноті світу, символ спадкоємності традицій та прояв військової культури. Його створення є складовою морально-психологічного забезпечення та інформаційної оборони держави», — зазначив начальник ЦУРМЗ підполковник Максим Кайола.

