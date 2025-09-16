Практика судов
  1. В Украине

Как подать заявку на разработку нарукавного знака для ВСУ — инструкция Минобороны

23:30, 16 сентября 2025
В Украине разработали четкие правила для создания военных нарукавных знаков.
Как подать заявку на разработку нарукавного знака для ВСУ — инструкция Минобороны
Фото: ukrinform
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Минобороны разработало подробный алгоритм создания и внедрения нарукавных знаков для подразделений Вооруженных Сил Украины, который обеспечивает единство, узнаваемость и соответствие историческим и геральдическим традициям. Этот процесс направлен на формирование уникальной идентичности воинских частей, повышение боевого духа и развитие военной культуры, сообщило Центральное управление развития материального обеспечения (ЦУРМЗ) Минобороны.

Алгоритм создания нарукавных знаков четко регламентирует каждый этап, чтобы символика отражала историю подразделения, соответствовала единому стилю вида или рода войск, а также соблюдала законодательные нормы и принципы украинской геральдики. Процесс предусматривает сотрудничество с экспертами, предварительное согласование с воинскими частями и утверждение высшим руководством.

Пошаговая инструкция создания нарукавного знака

  1. Нормативная база

Процедура создания знаков регулируется «Методическими рекомендациями по отдельным вопросам развития и внедрения военной символики в ВСУ», утвержденными Министром обороны 14 января 2020 года. Этот документ устанавливает стандарты для обеспечения единства и соответствия символики.

  1. Подача ходатайства

Право на собственный нарукавный знак имеют все воинские части, органы военного управления, высшие военные учебные заведения, учреждения и организации. Командир или руководитель подает ходатайство в ЦУРМЗ Минобороны с информационной справкой, которая включает:

  • исторические сведения о подразделении;
  • упрощенную организационную структуру;
  • пункт постоянной дислокации;
  • вид, тип, подчинение и специфику деятельности;
  • предложения по дизайну знака (при наличии) в графическом или текстовом формате.
  1. Предварительное рассмотрение

Ходатайство рассматривается в течение 10 дней. На этом этапе проверяется:

  • соответствие предложений геральдическим стандартам;
  • отсутствие дублирования с уже утвержденными знаками;
  • соблюдение единого художественного стиля;
  • отсутствие плагиата.
  1. Разработка эскиза

После одобрения ходатайства группа специалистов, в которую входят историки, художники и технологи, создает эскиз знака. Он предварительно согласовывается с соответствующей воинской частью. Основные принципы разработки:

  • учет исторических и региональных традиций;
  • использование установленной цветовой гаммы для вида или рода войск;
  • отражение специфики деятельности подразделения;
  • простота и выразительность элементов;
  • запрет на использование надписей, букв, цифр и чрезмерной детализации.
  1. Экспертиза и согласование

Эскиз передается на рассмотрение экспертного совета по военной символике, в состав которого входят специалисты по истории, дизайну и технологиям. Совет проверяет соответствие эскиза установленным стандартам.

  1. Утверждение

Окончательное решение об утверждении знака принимает Министр обороны Украины или Главнокомандующий ВСУ, в зависимости от подчинения подразделения. Только после этого знак получает официальный статус.

  1. Использование

Утвержденный нарукавный знак становится обязательным элементом униформы для военнослужащих подразделения. Согласно приказу Минобороны №606 от 20 ноября 2017 года, использование несанкционированной символики в ВСУ запрещено.

«Нарукавный знак — это не только элемент униформы. Это часть боевой идентичности подразделения в военном сообществе мира, символ преемственности традиций и проявление военной культуры. Его создание является составной частью морально-психологического обеспечения и информационной обороны государства», — отметил начальник ЦУРМЗ подполковник Максим Кайола.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ военные Минобороны

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Высший совет правосудия внес первое представление о назначении на должность судьи апелляционного суда, однако для еще одного победителя конкурса все завершилось катастрофой

Для внесения представления на должность судьи, дисциплинарному инспектору ВСП Олегу Ильницкому не хватило одного голоса.

ГСА продолжает проверки военного учета сотрудников в судах — на очереди суды Ровенской области

В ГСА сообщили, что проверки уже проведены в судах Киева и Киевской области.

Гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский назвал «выдуманной историей» оценку Нацбанка о критическом финансовом состоянии «Укрпочты»

Игорь Смелянский: «Предположим, что Укрпочта действительно нуждалась бы в капитализации в 826 миллионов грн, или меньше 20 миллионов долларов. Финансовая система Украины настолько слаба, что 20 миллионов долларов могут ее разрушить? Думаю, дальше объяснений не нужно, почему это просто выдуманная история, чтобы не дать Укрпочте банк».

Правительство в проекте госбюджета на 2026 год предлагает приостановить действие ряда норм закона о защите добросовестных приобретателей имущества

Предлагается приостановить на 2026 год действие нормы, согласно которой суд выносит решение об истребовании недвижимого имущества у добросовестного приобретателя в пользу государства или территориальной общины, при условии предварительного внесения органом государственной власти, органом местного самоуправления или прокурором стоимости такого имущества на депозитный счет суда.

Совет ЕС принял рекомендации о постепенном выводе украинцев из статуса временной защиты и возвращении их в Украину

«Нужно готовиться к тому дню, когда ситуация позволит украинцам вернуться домой и помочь в восстановлении своей страны» – отметили в Совете ЕС.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Кампо
    Володимир Кампо
    суддя Конституційного Суду України у відставці (2006–2013)
  • Костянтин Пащенко
    Костянтин Пащенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Марина Мавродієва
    Марина Мавродієва
    заступник голови Господарського суду Миколаївської областi
  • Ігор Хохич
    Ігор Хохич
    керівник апарату Національного агентства з питань запобігання корупції