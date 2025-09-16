Как подать заявку на разработку нарукавного знака для ВСУ — инструкция Минобороны

В Украине разработали четкие правила для создания военных нарукавных знаков.

Минобороны разработало подробный алгоритм создания и внедрения нарукавных знаков для подразделений Вооруженных Сил Украины, который обеспечивает единство, узнаваемость и соответствие историческим и геральдическим традициям. Этот процесс направлен на формирование уникальной идентичности воинских частей, повышение боевого духа и развитие военной культуры, сообщило Центральное управление развития материального обеспечения (ЦУРМЗ) Минобороны.

Алгоритм создания нарукавных знаков четко регламентирует каждый этап, чтобы символика отражала историю подразделения, соответствовала единому стилю вида или рода войск, а также соблюдала законодательные нормы и принципы украинской геральдики. Процесс предусматривает сотрудничество с экспертами, предварительное согласование с воинскими частями и утверждение высшим руководством.

Пошаговая инструкция создания нарукавного знака

Нормативная база

Процедура создания знаков регулируется «Методическими рекомендациями по отдельным вопросам развития и внедрения военной символики в ВСУ», утвержденными Министром обороны 14 января 2020 года. Этот документ устанавливает стандарты для обеспечения единства и соответствия символики.

Подача ходатайства

Право на собственный нарукавный знак имеют все воинские части, органы военного управления, высшие военные учебные заведения, учреждения и организации. Командир или руководитель подает ходатайство в ЦУРМЗ Минобороны с информационной справкой, которая включает:

исторические сведения о подразделении;

упрощенную организационную структуру;

пункт постоянной дислокации;

вид, тип, подчинение и специфику деятельности;

предложения по дизайну знака (при наличии) в графическом или текстовом формате.

Предварительное рассмотрение

Ходатайство рассматривается в течение 10 дней. На этом этапе проверяется:

соответствие предложений геральдическим стандартам;

отсутствие дублирования с уже утвержденными знаками;

соблюдение единого художественного стиля;

отсутствие плагиата.

Разработка эскиза

После одобрения ходатайства группа специалистов, в которую входят историки, художники и технологи, создает эскиз знака. Он предварительно согласовывается с соответствующей воинской частью. Основные принципы разработки:

учет исторических и региональных традиций;

использование установленной цветовой гаммы для вида или рода войск;

отражение специфики деятельности подразделения;

простота и выразительность элементов;

запрет на использование надписей, букв, цифр и чрезмерной детализации.

Экспертиза и согласование

Эскиз передается на рассмотрение экспертного совета по военной символике, в состав которого входят специалисты по истории, дизайну и технологиям. Совет проверяет соответствие эскиза установленным стандартам.

Утверждение

Окончательное решение об утверждении знака принимает Министр обороны Украины или Главнокомандующий ВСУ, в зависимости от подчинения подразделения. Только после этого знак получает официальный статус.

Использование

Утвержденный нарукавный знак становится обязательным элементом униформы для военнослужащих подразделения. Согласно приказу Минобороны №606 от 20 ноября 2017 года, использование несанкционированной символики в ВСУ запрещено.

«Нарукавный знак — это не только элемент униформы. Это часть боевой идентичности подразделения в военном сообществе мира, символ преемственности традиций и проявление военной культуры. Его создание является составной частью морально-психологического обеспечения и информационной обороны государства», — отметил начальник ЦУРМЗ подполковник Максим Кайола.

