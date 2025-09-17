Практика судів
  1. В Україні

Чи зобов’язані батьки сплачувати благодійні внески у школах – пояснює освітній омбудсмен

12:08, 17 вересня 2025
Надія Лещик: благодійні внески до шкіл є добровільними, а перекази до фондів не гарантують підтримки закладів.
Чи зобов’язані батьки сплачувати благодійні внески у школах – пояснює освітній омбудсмен
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Освітній омбудсмен України Надія Лещик звернула увагу на проблему вимагання благодійних внесків у школах, наголосивши, що батьки мають право, але не зобов’язані фінансово підтримувати заклади освіти.

Лещик зазначила, що з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну кількість скарг на примусові внески значно зменшилася, але останнім часом ця проблема знову набирає обертів. Вона підкреслила, що відповідно до статті 53 Конституції України держава гарантує безоплатність повної загальної середньої освіти в державних і комунальних закладах. Це підтверджує рішення Конституційного Суду України від 4 березня 2004 року № 5-рп/2004, яке тлумачить безоплатність як можливість здобуття освіти без внесення плати за освітні послуги в будь-якій формі в межах державного стандарту. «Безоплатність освіти є однією з гарантій її доступності», — наголосила омбудсмен.

Батьки не зобов’язані сплачувати благодійні внески

Лещик чітко зазначила, що заклади освіти не мають права примушувати батьків до благодійних внесків. Такі внески є виключно добровільними, а кошти можуть перераховуватися лише на офіційні казначейські рахунки закладів освіти. «Батьки мають право, але не зобов’язані здійснювати благодійний внесок для закладу освіти. Благодійні внески батьками можуть сплачуватися лише на казначейські  рахунки закладу освіти», — підкреслила вона.

Ризики переказів на рахунки громадських організацій

Омбудсмен також звернула увагу на поширену практику, коли батьків просять перераховувати кошти на рахунки благодійних фондів (БФ) чи громадських організацій (ГО), які нібито пов’язані зі школами. Вона наголосила, що державні та комунальні заклади освіти не мають права створювати такі організації. Якщо батьки перераховують кошти до ГО чи БФ, немає жодних гарантій, що ці гроші будуть використані на потреби школи, навіть якщо в статуті таких організацій зазначена мета підтримки закладу освіти, пояснила Лещик.

Вона закликала батьків бути обережними та перевіряти, куди спрямовуються їхні кошти, а також звертатися до відповідних органів у разі виявлення примусових зборів. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

школа освіта

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Тестування когнітивних здібностей учасників добору на посади суддів місцевих судів завершено – відомі результати

Чверть кандидатів на посади суддів, які отримали доступ до тестування, припинили участь у доборі.

Володимир Зеленський призначив Юрія Барабаша суддею Конституційного Суду

Президент призначив суддю КСУ – ним став Юрій Барабаш.

Суддю КАС ВС Ігоря Дашутіна обрали до Великої Палати Верховного Суду

Збори суддів КАС ВС за результатами таємного голосування обрали до Великої Палати ВС строком на 3 роки Ігоря Дашутіна.

Григорій Усик призначив Павола Жилінчика та Вінфріда Шуберта членами Етичної ради з відбору членів Вищої ради правосуддя

Голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик призначив двох іноземних експертів до Етичної ради, яка перевіряє доброчесність кандидатів до ВРП.

Закон про Військового омбудсмана ухвалений: чи буде він приймати анонімні скарги та які важелі впливу матиме на військових керівників

Військовий омбудсман за новим законом не розглядає скарги, вимоги яких є предметом будь-якого судового провадження, а також не розглядає анонімні скарги, крім випадків, якщо анонімна скарга стосується конкретного порушення і містить фактичні дані, що можуть бути перевірені.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Гончарова
    Ірина Гончарова
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді