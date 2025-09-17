Чи зобов’язані батьки сплачувати благодійні внески у школах – пояснює освітній омбудсмен

Надія Лещик: благодійні внески до шкіл є добровільними, а перекази до фондів не гарантують підтримки закладів.

Освітній омбудсмен України Надія Лещик звернула увагу на проблему вимагання благодійних внесків у школах, наголосивши, що батьки мають право, але не зобов’язані фінансово підтримувати заклади освіти.

Лещик зазначила, що з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну кількість скарг на примусові внески значно зменшилася, але останнім часом ця проблема знову набирає обертів. Вона підкреслила, що відповідно до статті 53 Конституції України держава гарантує безоплатність повної загальної середньої освіти в державних і комунальних закладах. Це підтверджує рішення Конституційного Суду України від 4 березня 2004 року № 5-рп/2004, яке тлумачить безоплатність як можливість здобуття освіти без внесення плати за освітні послуги в будь-якій формі в межах державного стандарту. «Безоплатність освіти є однією з гарантій її доступності», — наголосила омбудсмен.

Батьки не зобов’язані сплачувати благодійні внески

Лещик чітко зазначила, що заклади освіти не мають права примушувати батьків до благодійних внесків. Такі внески є виключно добровільними, а кошти можуть перераховуватися лише на офіційні казначейські рахунки закладів освіти. «Батьки мають право, але не зобов’язані здійснювати благодійний внесок для закладу освіти. Благодійні внески батьками можуть сплачуватися лише на казначейські рахунки закладу освіти», — підкреслила вона.

Ризики переказів на рахунки громадських організацій

Омбудсмен також звернула увагу на поширену практику, коли батьків просять перераховувати кошти на рахунки благодійних фондів (БФ) чи громадських організацій (ГО), які нібито пов’язані зі школами. Вона наголосила, що державні та комунальні заклади освіти не мають права створювати такі організації. Якщо батьки перераховують кошти до ГО чи БФ, немає жодних гарантій, що ці гроші будуть використані на потреби школи, навіть якщо в статуті таких організацій зазначена мета підтримки закладу освіти, пояснила Лещик.

Вона закликала батьків бути обережними та перевіряти, куди спрямовуються їхні кошти, а також звертатися до відповідних органів у разі виявлення примусових зборів.

