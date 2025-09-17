Практика судов
  1. В Украине

Обязаны ли родители платить благотворительные взносы в школах – объясняет образовательный омбудсмен

12:08, 17 сентября 2025
Надежда Лещик: благотворительные взносы в школы являются добровольными, а переводы в фонды не гарантируют поддержки учреждений.
Образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик обратила внимание на проблему вымогательства благотворительных взносов в школах, подчеркнув, что родители имеют право, но не обязаны финансово поддерживать учебные заведения.

Лещик отметила, что с началом полномасштабного вторжения России в Украину количество жалоб на принудительные взносы значительно уменьшилось, но в последнее время эта проблема снова набирает обороты. Она подчеркнула, что в соответствии со статьей 53 Конституции Украины государство гарантирует бесплатность полного общего среднего образования в государственных и коммунальных учреждениях. Это подтверждает решение Конституционного Суда Украины от 4 марта 2004 года № 5-рп/2004, которое толкует бесплатность как возможность получения образования без внесения платы за образовательные услуги в любой форме в пределах государственного стандарта. «Безвозмездность образования является одной из гарантий его доступности», — подчеркнула омбудсмен.

Родители не обязаны платить благотворительные взносы

Лещик четко указала, что учебные заведения не имеют права принуждать родителей к благотворительным взносам. Такие взносы являются исключительно добровольными, а средства могут перечисляться только на официальные казначейские счета учебных заведений. «Родители имеют право, но не обязаны вносить благотворительный взнос для учебного заведения.

Благотворительные взносы родителями могут вноситься только на казначейские счета учебного заведения», — подчеркнула она.

Риски переводов на счета общественных организаций

Омбудсмен также обратила внимание на распространенную практику, когда родителей просят перечислять средства на счета благотворительных фондов (БФ) или общественных организаций (ОО), которые якобы связаны со школами. Она подчеркнула, что государственные и коммунальные учебные заведения не имеют права создавать такие организации. Если родители перечисляют средства в ОО или БФ, нет никаких гарантий, что эти деньги будут использованы на нужды школы, даже если в уставе таких организаций указана цель поддержки учебного заведения, пояснила Лещик.

Она призвала родителей быть осторожными и проверять, куда направляются их средства, а также обращаться в соответствующие органы в случае выявления принудительных сборов. 

школа образование

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

