До Києва прибула голова Європарламенту Роберта Мецола

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зустрів Роберту Мецолу на київському вокзалі.

Фото: Верховна Рада

У середу, 17 вересня, до Києва прибула голова Європейського парламенту Роберта Мецола. Її зустрів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Знову у Києві. Через 1300 днів з початку агресії я перебуваю в Україні з рішучим посланням підтримки від Європарламенту. Так само, як ми підтримували вас з першого дня, ми залишатимемося поруч з вами" - написала Мецола у соцмережі.

Стефанчук назвав візит Мецоли важливим сигналом єдності та непохитної підтримки України.

Очікується її виступ у Верховній Раді.

Фото: Роберта Мецола

