В Киев прибыла глава Европарламента Роберта Метсола

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук встретил Роберту Метсолу на киевском вокзале.

Фото: Верховная Рада

В среду, 17 сентября, в Киев прибыла глава Европейского парламента Роберта Метсола. Ее встретил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Снова в Киеве. Через 1300 дней с начала агрессии я нахожусь в Украине с решительным посланием поддержки от Европарламента. Так же, как мы поддерживали вас с первого дня, мы будем оставаться рядом с вами" - написала Метсола в соцсети.

Стефанчук назвал визит Метсоли важным сигналом единства и твердой поддержки Украины.

Ожидается ее выступление в Верховной Раде.

