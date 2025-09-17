Податки-2025: які галузі приносять найбільше доходів державному бюджету

За період із січня по серпень майже 35% податків, сплачених до державного бюджету України, надійшло від підприємств переробної промисловості та торгівлі. Про це повідомила виконувачка обов’язків голови Державної податкової служби Леся Карнаух.
Зокрема, переробна промисловість внесла 17,6% від загального обсягу податків, а оптова та роздрібна торгівля, разом із ремонтом автотранспортних засобів і мотоциклів, — 16,7%. Ці галузі залишаються лідерами за обсягом податкових надходжень від початку року, зазначила Карнаух.
До провідних секторів за внеском до бюджету також належать:
За словами Карнаух, порівняно з аналогічним періодом 2024 року найбільше зростання сплати податків продемонстрували:
