Податки-2025: які галузі приносять найбільше доходів державному бюджету

Переробна промисловість та торгівля забезпечили 35% податків України за 8 місяців.

За період із січня по серпень майже 35% податків, сплачених до державного бюджету України, надійшло від підприємств переробної промисловості та торгівлі. Про це повідомила виконувачка обов’язків голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

Зокрема, переробна промисловість внесла 17,6% від загального обсягу податків, а оптова та роздрібна торгівля, разом із ремонтом автотранспортних засобів і мотоциклів, — 16,7%. Ці галузі залишаються лідерами за обсягом податкових надходжень від початку року, зазначила Карнаух.

До провідних секторів за внеском до бюджету також належать:

державне управління й оборона, а також обов’язкове соціальне страхування — 11,6%;

фінансова та страхова діяльність — 10%.

За словами Карнаух, порівняно з аналогічним періодом 2024 року найбільше зростання сплати податків продемонстрували:

переробна промисловість — +32,3% (+59,9 млрд грн);

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів — +29,2% (+52,8 млрд грн);

державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування — +29,1% (+36,5 млрд грн);

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — +33,1% (+20,9 млрд грн).

