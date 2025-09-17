Налоги-2025: какие отрасли приносят больше всего доходов государственному бюджету

За период с января по август почти 35% налогов, уплаченных в государственный бюджет Украины, поступило от предприятий перерабатывающей промышленности и торговли. Об этом сообщила исполняющая обязанности главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.
В частности, перерабатывающая промышленность внесла 17,6% от общего объема налогов, а оптовая и розничная торговля, вместе с ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов, — 16,7%. Эти отрасли остаются лидерами по объему налоговых поступлений с начала года, отметила Карнаух.
К ведущим секторам по вкладу в бюджет также относятся:
По словам Карнаух, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года наибольший рост уплаты налогов продемонстрировали:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.