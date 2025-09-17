Практика судов
Налоги-2025: какие отрасли приносят больше всего доходов государственному бюджету

22:00, 17 сентября 2025
Перерабатывающая промышленность и торговля обеспечили 35% налогов Украины за 8 месяцев.
За период с января по август почти 35% налогов, уплаченных в государственный бюджет Украины, поступило от предприятий перерабатывающей промышленности и торговли. Об этом сообщила исполняющая обязанности главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

В частности, перерабатывающая промышленность внесла 17,6% от общего объема налогов, а оптовая и розничная торговля, вместе с ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов, — 16,7%. Эти отрасли остаются лидерами по объему налоговых поступлений с начала года, отметила Карнаух.

К ведущим секторам по вкладу в бюджет также относятся:

  • государственное управление и оборона, а также обязательное социальное страхование — 11,6%;
  • финансовая и страховая деятельность — 10%.

По словам Карнаух, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года наибольший рост уплаты налогов продемонстрировали:

  • перерабатывающая промышленность — +32,3% (+59,9 млрд грн);
  • оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — +29,2% (+52,8 млрд грн);
  • государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование — +29,1% (+36,5 млрд грн);
  • поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — +33,1% (+20,9 млрд грн).

Тестирование когнитивных способностей участников отбора на должности судей местных судов завершено – известны результаты

Четверть кандидатов на должности судей, получивших доступ к тестированию, прекратили участие в отборе.

Владимир Зеленский назначил Юрия Барабаша судьей Конституционного Суда

Президент назначил судью КСУ – им стал Юрий Барабаш.

Судью КАС ВС Игоря Дашутина избрали в Большую Палату Верховного Суда

Собрание судей КАС ВС по результатам тайного голосования избрало в Большую Палату ВС сроком на 3 года Игоря Дашутина.

Григорий Усик назначил Павола Жилинчика и Винфрида Шуберта членами Этического совета по отбору членов Высшего совета правосудия

Председатель Высшего совета правосудия Григорий Усик назначил двух иностранных экспертов в Этический совет, который проверяет добропорядочность кандидатов в ВСП.

Закон о Военном омбудсмане принят: будет ли он принимать анонимные жалобы и какие рычаги влияния будет иметь на военных руководителей

Военный омбудсман по новому закону не рассматривает жалобы, требования которых являются предметом какого-либо судебного производства, а также не рассматривает анонимные жалобы, кроме случаев, если анонимная жалоба касается конкретного нарушения и содержит фактические данные, которые могут быть проверены

