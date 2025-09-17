Налоги-2025: какие отрасли приносят больше всего доходов государственному бюджету

Перерабатывающая промышленность и торговля обеспечили 35% налогов Украины за 8 месяцев.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

За период с января по август почти 35% налогов, уплаченных в государственный бюджет Украины, поступило от предприятий перерабатывающей промышленности и торговли. Об этом сообщила исполняющая обязанности главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

В частности, перерабатывающая промышленность внесла 17,6% от общего объема налогов, а оптовая и розничная торговля, вместе с ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов, — 16,7%. Эти отрасли остаются лидерами по объему налоговых поступлений с начала года, отметила Карнаух.

К ведущим секторам по вкладу в бюджет также относятся:

государственное управление и оборона, а также обязательное социальное страхование — 11,6%;

финансовая и страховая деятельность — 10%.

По словам Карнаух, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года наибольший рост уплаты налогов продемонстрировали:

перерабатывающая промышленность — +32,3% (+59,9 млрд грн);

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — +29,2% (+52,8 млрд грн);

государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование — +29,1% (+36,5 млрд грн);

поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — +33,1% (+20,9 млрд грн).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.