На Волині судитимуть прикордонника та його спільників за незаконну вирубку лісу

Злочинна схема завдала довкіллю збитків на 400 тисяч гривень, обвинуваченим загрожує до 8 років в’язниці.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

До суду скеровано обвинувальний акт проти військовослужбовця-прикордонника, який організував злочинну схему незаконної вирубки лісу в прикордонній смузі на Волині.

Організатором схеми виявився посадовець одного з прикордонних підрозділів, який залучив до протиправної діяльності працівників місцевого лісогосподарства та двох підприємців, що володіли пилорамами. Під прикриттям прикордонника спільники вирубували цінні породи дерев, вивозили їх на лісопильні та продавали у вигляді готової лісопродукції. Збитки, завдані довкіллю, оцінили майже в 400 тисяч гривень.

Організатору та трьом його спільникам висунуто обвинувачення за незаконну вирубку лісу (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 ККУ). Крім того, посадовця додатково звинувачують у розтраті чужого майна (ч. 4 ст. 191 ККУ). Учасникам схеми загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.