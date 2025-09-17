Практика судов
  1. В Украине

На Волыни будут судить пограничника и его сообщников за незаконную вырубку леса

22:18, 17 сентября 2025
Преступная схема нанесла окружающей среде ущерб на 400 тысяч гривен, обвиняемым грозит до 8 лет тюрьмы.
На Волыни будут судить пограничника и его сообщников за незаконную вырубку леса
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В суд направлено обвинительное заключение против военнослужащего-пограничника, который организовал преступную схему незаконной вырубки леса в пограничной полосе на Волыни.

Организатором схемы оказался чиновник одного из пограничных подразделений, который привлек к противоправной деятельности работников местного лесохозяйства и двух предпринимателей, владевших пилорамами. Под прикрытием пограничника сообщники вырубали ценные породы деревьев, вывозили их на лесопилку и продавали в виде готовой лесопродукции. Ущерб, нанесенный окружающей среде, оценили почти в 400 тысяч гривен.

Организатору и трем его сообщникам предъявлено обвинение за незаконную вырубку леса (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 УК). Кроме того, чиновника дополнительно обвиняют в растрате чужого имущества (ч. 4 ст. 191 УК). Участникам схемы грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Закарпатье пограничники

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Тестирование когнитивных способностей участников отбора на должности судей местных судов завершено – известны результаты

Четверть кандидатов на должности судей, получивших доступ к тестированию, прекратили участие в отборе.

Владимир Зеленский назначил Юрия Барабаша судьей Конституционного Суда

Президент назначил судью КСУ – им стал Юрий Барабаш.

Судью КАС ВС Игоря Дашутина избрали в Большую Палату Верховного Суда

Собрание судей КАС ВС по результатам тайного голосования избрало в Большую Палату ВС сроком на 3 года Игоря Дашутина.

Григорий Усик назначил Павола Жилинчика и Винфрида Шуберта членами Этического совета по отбору членов Высшего совета правосудия

Председатель Высшего совета правосудия Григорий Усик назначил двух иностранных экспертов в Этический совет, который проверяет добропорядочность кандидатов в ВСП.

Закон о Военном омбудсмане принят: будет ли он принимать анонимные жалобы и какие рычаги влияния будет иметь на военных руководителей

Военный омбудсман по новому закону не рассматривает жалобы, требования которых являются предметом какого-либо судебного производства, а также не рассматривает анонимные жалобы, кроме случаев, если анонимная жалоба касается конкретного нарушения и содержит фактические данные, которые могут быть проверены

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Іванна Іванюк
    Іванна Іванюк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • В'ячеслав Хохуляк
    В'ячеслав Хохуляк
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді