На Волыни будут судить пограничника и его сообщников за незаконную вырубку леса

Преступная схема нанесла окружающей среде ущерб на 400 тысяч гривен, обвиняемым грозит до 8 лет тюрьмы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В суд направлено обвинительное заключение против военнослужащего-пограничника, который организовал преступную схему незаконной вырубки леса в пограничной полосе на Волыни.

Организатором схемы оказался чиновник одного из пограничных подразделений, который привлек к противоправной деятельности работников местного лесохозяйства и двух предпринимателей, владевших пилорамами. Под прикрытием пограничника сообщники вырубали ценные породы деревьев, вывозили их на лесопилку и продавали в виде готовой лесопродукции. Ущерб, нанесенный окружающей среде, оценили почти в 400 тысяч гривен.

Организатору и трем его сообщникам предъявлено обвинение за незаконную вырубку леса (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 УК). Кроме того, чиновника дополнительно обвиняют в растрате чужого имущества (ч. 4 ст. 191 УК). Участникам схемы грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.