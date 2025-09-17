До Умані вже прибули майже 8 тисяч хасидів

На святкування юдейського Нового року Рош га-Шана до Умані прибують хасиди.

До Умані прибули перші вісім тисяч хасидів, які планують відсвяткувати Рош га-Шана на могилі цадика Нахмана. Як і в попередні роки, очікується, що паломників буде більше 30 тисяч. Про це повідомляє Об'єднана єврейська община України.

Зазначається, що більшість бажаючих відвідати могилу раббі Нахмана ще прямує до Умані з різних країн.

Цього року святкування Рош га-Шана припадає на період з вечора 22 вересня по вечір 24 ​​вересня. В районі проведення паломництва посилили заходи безпеки та встановили блокпости, на яких кожен паломник проходить перевірку на інтроскопі.

