В Умань уже прибыли почти 8 тысяч хасидов

В Умань прибыли первые восемь тысяч хасидов, планирующих отпраздновать Рош га-Шана на могиле цадика Нахмана. Как и в предыдущие годы, ожидается, что паломников будет больше 30 тысяч. Об этом сообщает Объединенная еврейская община Украины.

Отмечается, что большинство желающих посетить могилу рабби Нахмана еще направляются в Умань из разных стран.

В этом году празднование Рош га-Шана приходится на период с вечера 22 сентября по вечер 24 сентября. В районе проведения паломничества ужесточились меры безопасности и установлены блокпосты, на которых каждый паломник проходит проверку на интроскопе.

